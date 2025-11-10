Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Жителя Петербурга обвинили в госизмене за связь с украинской разведкой
ФСБ задержала жителя Петербурга по делу о передаче данных ГУР Минобороны Украины
Петербуржца задержали по подозрению в госизмене после того, как он передал разведке Украины персональные данные сотрудников силовых структур России.
Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, который, по версии следствия, взаимодействовал с украинской разведкой, передает РИА «Новости».
По информации пресс-службы управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подозреваемый придерживался антироссийских взглядов и систематически посещал ресурсы украинских националистических организаций.
В официальном заявлении отмечается: «Гражданин, находясь на территории Санкт-Петербурга и придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований, в дальнейшем инициативно сообщил представителям ГУР МОУ информацию с указанием установочных данных сотрудников силовых структур РФ». По этой причине его обвинили в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям иностранной разведки.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена). Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следствие продолжается, дополнительные детали пока не раскрываются.
Ранее жителя Крыма приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену.
Укроме того суд назначил жителю поселка Ванино 14 лет строгого режима за передачу видеозаписей военных эшелонов представителям Украины. А жительница Нижегородской области передавала СБУ сведения о системах ПВО и оборонном объекте в России.