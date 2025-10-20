Жителя Крыма приговорили к 17 годам за госизмену

Житель Крыма осужден на 17 лет за передачу данных об обороне побережья Украине

Tекст: Мария Иванова

Житель Крыма Олег Будник был осужден на 17 лет лишения свободы за государственную измену, передает ТАСС.

Его признали виновным в передаче Украине информации о системе обороны побережья Крыма, которую, как утверждают в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, противник использовал для подготовки десанта и нанесения ракетно-бомбовых ударов.

В сообщении УФСБ говорится: «Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Республики Крым Будника Олега Михайловича, признанного виновным в совершении госизмены. Установлено, что Будник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины».

По данным следствия, по заданию куратора Будник собирал и передавал через мессенджеры сведения о фортификациях, составе сил и средствах, задействованных в обороне побережья Черноморского района. В УФСБ добавили, что эти данные впоследствии использовались спецслужбами Украины для нанесения ракетных ударов и организации высадки десанта на полуострове.

Будник был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена.

Верховный суд Республики Крым приговорил Будника к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. рублей. Апелляция в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи не изменила приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Хабаровского края к 14 годам лишения свободы за государственную измену.

Ранее суд назначил жителю Запорожской области 17 лет лишения свободы за государственную измену.