Жителя Крыма приговорили к 17 годам за госизмену
Мужчина из села Оленевка в Крыму получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья, которые использовали для ракетных ударов.
Житель Крыма Олег Будник был осужден на 17 лет лишения свободы за государственную измену, передает ТАСС.
Его признали виновным в передаче Украине информации о системе обороны побережья Крыма, которую, как утверждают в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, противник использовал для подготовки десанта и нанесения ракетно-бомбовых ударов.
В сообщении УФСБ говорится: «Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Республики Крым Будника Олега Михайловича, признанного виновным в совершении госизмены. Установлено, что Будник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины».
По данным следствия, по заданию куратора Будник собирал и передавал через мессенджеры сведения о фортификациях, составе сил и средствах, задействованных в обороне побережья Черноморского района. В УФСБ добавили, что эти данные впоследствии использовались спецслужбами Украины для нанесения ракетных ударов и организации высадки десанта на полуострове.
Будник был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена.
Верховный суд Республики Крым приговорил Будника к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. рублей. Апелляция в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи не изменила приговор.
