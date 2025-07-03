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Дело о растрате в «Роснано» 6 млрд рублей направили в суд
Дело о растрате в «Роснано» 6 млрд рублей на планшеты направили в суд
Генпрокуратура отправила в суд дело о крупной растрате средств «Роснано» при проекте производства гибкого планшета, обвиняемым стал экс-глава «Пластик лоджик» Борис Галкин.
Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу о растрате более 6 млрд рублей, выделенных «Роснано» на организацию производства гибких планшетов, передает ТАСС.
Обвиняемым по статье «Растрата» проходит Галкин.
Следствие считает, что с декабря 2011 по март 2021 года зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов, инвестиционный директор Николай Тычинин, Галкин и ряд неустановленных лиц похитили средства, предназначенные для реализации проекта по производству дисплеев и устройств на технологии пластиковой электроники.
В апреле бывшему руководителю компании «Пластик лоджик» Галкину предъявили окончательное обвинение по делу, связанному с проектом по созданию российского планшета.
В июне суд санкционировал заочный арест экс-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и экс-главы компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина по делу о мошенничестве на особо крупную сумму.