Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Завершено расследование махинаций при создании российского планшета
Завершено расследование махинаций при создании российского планшета дочкой «Роснано»
Бывшему руководителю компании «Пластик лоджик», учрежденной АО «Роснано» в том числе для проекта по созданию российского планшета, Борису Галкину предъявлено окончательное обвинение, сообщается в материалах дела.
Галкину предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о хищении более 6 млрд рублей. Галкин обвиняется по части 4 статьи 160 УК – присвоение или растрата в особо крупном размере. Сам Галкин своей вины не признал, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ указала, что более 13 млрд руб. были похищены в компании «Пластик лоджик», занимавшейся созданием российского планшета, а похищенные средства выводились под иностранные юрисдикции; уголовное дело в отношении Галкина выделено в отдельное производство из основного дела и насчитывает около 60 томов, к ознакомлению с которыми уже приступил обвиняемый и его защита.
«Роснано» инициировала банкротство «Пластик лоджик», суд прекратил дело о банкротстве. В связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» открыто несколько уголовных дел, при этом компания признана потерпевшей стороной.