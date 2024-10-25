ФСБ раскрыла хищение 13 млрд рублей на проекте российского планшета

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе расследования установлена причастность бывшего генерального директора компании Бориса Галкина к этому преступлению, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Уголовное дело расследуется по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Компания «Пластик лоджик» была создана при участии «Роснано» в 2010 году для реализации проекта по производству дисплеев с применением технологии пластиковой электроники.

Однако, как отмечает ФСБ, за период 2010-2020 годов на счета компании поступило более 13 млрд рублей из бюджета, но инновационное производство так и не было создано. Средства были выведены за границу.

С 2020 года Борис Галкин скрывался за рубежом, но был задержан в 2024 году при попытке вернуться в Россию. Галкин вину не признает, утверждая, что самостоятельно не мог принимать решения. В настоящее время он содержится в СИЗО, следственные действия продолжаются.

В феврале «Роснано» инициировала банкротство компании «Пластик лоджик», которая занимается разработкой и производством гибких дисплеев, в июле Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве

В августе гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО.