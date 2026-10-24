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FESCO спрогнозировала расширение грузопотока из Индонезии в Россию
Грузопоток из Индонезии в Россию вырастет благодаря свободной торговле
Генеральный директор дочерней компании FESCO во Вьетнаме Александр Прискока заявил, что логистическая группа ожидает увеличения поставок индонезийских грузов на фоне развития режима свободной торговли между Россией и Индонезией.
Генеральный директор дочерней компании отметил, что перспективы роста перевозок связаны с подписанием соглашения о свободной торговле, передает РИА «Новости».
«Мы, скорее всего, будем наблюдать определенное расширение грузопотока из Индонезии, он может начать дополнять вьетнамские грузы, следующие в Россию», – заявил Прискока.
По его словам, ведущие позиции среди стран Юго-Восточной Азии в объемах перевозок FESCO сохраняют грузы из Вьетнама. При этом у компании наблюдаются хорошие объемы отправок из России, что позволяет использовать прибывшие с экспортом контейнеры под последующую загрузку.
За Вьетнамом по объемам перевозок следуют Малайзия, Таиланд и Индонезия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев сообщил о работе по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах России и Индонезии.
На прошлой неделе он заявил, что соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией может вступить в силу до конца года.
В прошлом месяце президент России Владимир Путин сообщил об увеличении товарооборота между Москвой и Джакартой более чем на 12% в 2025 году.