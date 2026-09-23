  • Новость часаАзербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    Эрдоган и Такаити обсудили восстановление Украины
    Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 12:42 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с министрами

    Песков сообщил о планах Путина обсудить с кабмином обеление экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством для обсуждения системы «Честный знак» и заслушает доклады профильных министров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин в середине дня проведет совещание с правительством, передает РИА «Новости».

    Главной темой встречи станет внедрение системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «Будут тоже доклады министров, соответствующие оценки Путина», – сказал Песков журналистам. Помимо этого, в открытом режиме обсудят текущую повестку дня.

    В закрытой части мероприятия выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Остальные встречи главы государства пройдут в непубличном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Кремле сообщили о видеоконференции президента с членами правительства для обсуждения цифровой системы маркировки.

    В начале сентября пресс-служба главы государства анонсировала применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой.

    В июле российский лидер провел рабочую встречу по текущим экономическим вопросам.

    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Комментарии (19)
    22 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    Руководитель финансовой организации ожидает достижения исторических максимумов по доходам при благоприятной экономической конъюнктуре, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году», – сказал Герман Греф.

    По итогам прошлого года банк заработал 1,706 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 7,9%.

    Кроме того, руководство планирует направить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли. Глава компании подчеркнул, что банк не отступает от взятых на себя обязательств. Предыдущая встреча президента и главы Сбербанка проходила в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф анонсировал выплату рекордных дивидендов за 2025 год в размере 853 млрд рублей.

    Владимир Путин назвал хорошими финансовые результаты кредитной организации.

    Ранее глава государства отметил солидную устойчивость Сбербанка.

    Комментарии (28)
    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил особые заслуги руководителя банка ВТБ Андрея Костина, присвоив ему высшую государственную награду за многолетний труд.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, передает ТАСС.

    «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу – президенту – председателю правления Банка ВТБ», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы ВТБ.

    Весной Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка до однозначной цифры к 2027 году.

    Комментарии (9)
    21 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Путин наградил медалью «За храбрость» кладовщика из Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени Виктора Букавцова, кладовщика краснояружского элеватора в Белгородской области.

    Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Наградить медалью «За храбрость» II степени Виктора Григорьевича Букавцова – кладовщика материального склада обособленного подразделения «Краснояружский элеватор» акционерного общества «Краснояружская зерновая компания», Белгородская область», – отмечается в документе.

    Награда вручена за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

    Руководитель награжденного рассказал, что Букавцов совмещает работу кладовщиком с участием в районной территориальной обороне с момента ее формирования. Медалью его отметили именно за эту деятельность.

    На элеваторе сотрудник трудится давно, начинал с должности простого слесаря. Руководство характеризует его как исполнительного работника без нареканий. У мужчины есть жена и двое детей, в ноябре ему исполнится 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста.

    В середине лета при обстреле поселка Красная Яруга погибла местная жительница. В июне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском округе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин наградил погибшего в Джанкое помощника машиниста орденом Мужества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, который погиб во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича – помощника машиниста тепловоза структурного подразделения «Джанкойское локомотивное депо»… «Крымская железная дорога»… (посмертно)», – говорится в указе главы государства.

    Иван Шведов трагически погиб при исполнении своих обязанностей во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    На ваш взгляд
    Результаты выборов в Госдуму совпали с вашими ожиданиями?
    Результаты
    0 комментариев Ещё голосования

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

    Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Таможня передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    ФТС передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Российская таможня за первую половину года направила на поддержку специальной военной операции беспилотники, транспортные средства и другие товары стоимостью около 2 млрд рублей, заявил глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Пикалева, ФТС России в течение первого полугодия 2026 года передала на нужды СВО товаров почти на 2 млрд рублей, в том числе беспилотники и транспортные средства, передает ТАСС.

    «В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 млрд рублей. В их числе – 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое-многое другое», – подчеркнул руководитель ФТС Валерий Пикалев.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    В июне прошлого года таможенники передали Министерству обороны 75 незаконно ввезенных в Россию дронов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы

    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы Пикалевым

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в открытом для СМИ формате. По словам Пескова, Пикалев выступит с докладом о результатах работы службы и перспективах ее развития. Представитель Кремля подчеркнул важность ведомства с точки зрения наполнения бюджета, передает ТАСС.

    Остальные встречи в графике президента в этот день будут носить непубличный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Федеральная таможенная служба выявила более 136 тыс. тонн товаров с нарушениями за 2025 год.

    В октябре прошлого года глава ФТС рассказал Путину о новой системе противодействия серому импорту. Год назад руководитель ведомства сообщил о товарообороте России свыше 425 млрд долларов с начала года.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством об обелении экономики

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с правительством об обелении экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет видеоконференцию с членами правительства для обсуждения внедрения цифровой системы маркировки в целях вывода бизнеса из тени, сообщили в Кремле.

    Глава государства встретится с министрами в онлайн-формате, сообщил Кремль в Max. «23 сентября Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – говорится в публикации.

    Ожидается, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Помимо главной темы, участники встречи планируют рассмотреть ряд текущих вопросов.

    В начале сентября пресс-служба Кремля ранее анонсировала видеосовещание президента с правительством по вопросам применения системы «Честный знак».

    В августе глава государства отметил успешные результаты декриминализации финансовой системы страны.

    До этого российский лидер назвал вывод отечественной экономики из тени приоритетной задачей для федеральных ведомств.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Путин и Токаев по телефону обсудили успешное проведение выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В ходе телефонного разговора президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю успешного проведения выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

    Отмечается, что итоги голосования ярко демонстрируют широкую поддержку стратегического курса Владимира Путина, который направлен на защиту долгосрочных интересов России.

    Главы государств также обсудили практические вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на евразийском пространстве.

    Кроме того, стороны затронули тему предстоящего заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на начало октября в Туркменистане. Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему динамичному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.

    Месяцем ранее глава Казахстана выразил признательность президенту России за поздравления с проведением парламентских выборов в республике.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин пообещал лично вручить новое знамя руководству Таможенной службы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал лично передать утвержденный семь лет назад официальный символ ведомства руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

    В ходе рабочей встречи в Кремле глава ФТС Валерий Пикалев попросил главу государства принять участие в торжественной церемонии передачи стяга, передает ТАСС.

    «Обязательно сделаем», – пообещал Владимир Путин. Официальный символ службы утвердили специальным указом еще в 2019 году, однако до настоящего времени его так и не вручили руководству.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры Хабаровского края

    Путин поручил ускорить обновление пункта пропуска на границе с Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал завершить обновление таможенных объектов на Дальнем Востоке раньше запланированного срока из-за возросшего объема транспортных потоков.

    Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Валерием Пикалевым поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры в Хабаровском крае, передает ТАСС. Изначально завершить профильные строительные работы планировалось только к 2030 году.

    «2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться. Потоки-то большие», – сказал президент.

    Главным проектом развития инфраструктуры в Хабаровском крае станет масштабный автомобильный пункт пропуска Большой Уссурийский. Этот объект будет расположен непосредственно на границе с Китаем.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    Правительство включило сокращение времени досмотра на границе в стратегию развития до 2030 года.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля. Путин поздравил собеседника с наступающим Днем провозглашения Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что ровно сто лет назад Советский Союз стал первым иностранным государством, признавшим королевство.

    Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они отметили необходимость политико-дипломатических усилий для нормализации кризисной обстановки.

    Особое внимание уделили ситуации в Йемене. Участники беседы подтвердили важность прекращения боевых действий и запуска межйеменского диалога при поддержке ООН. Кроме того, подчеркнута необходимость безопасного прохода судов через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года лидеры России и Саудовской Аравии договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

    Несколькими днями ранее саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    До этого МИД России выразил глубокую обеспокоенность резким обострением военно-политической обстановки в Йемене.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России установили контроль над двумя харьковскими селами
    Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Кандидат в президенты Франции родила после совещания с Макроном
    «Черный плащ» получил продолжение спустя 35 лет

    Зачем Китай тайно скупает рекордно много золота

    Китай за неполный год уже поставил рекорд по закупке золота. Причем эти официальные данные могут быть лишь вершиной айсберга. Несостыковки в отчетности говорят о сокрытии Китаем реальных объемов скупки слитков. Почему КНР переживает «золотую лихорадку» и утаивает реальные цифры? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

    Перейти в раздел

    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска? Подробности

    Перейти в раздел

    Ле Пен переняла лексику русофобов ради высшей цели

    Лидер французской президентской гонки Марин Ле Пен решила защитить от «российской угрозы» Евросоюз и Германию, поскольку не сумела защитить «Ашан». Письмо, опубликованное от ее имени, наполнено русофобскими шаблонами, что непростительно. Но понятно. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации