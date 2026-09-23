Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Блогеру Ковальчук отказали во взыскании 5 млн рублей с сексолога Дусалиевой
Жалобу блогера Алены Ковальчук, требовавшей взыскать 5 млн рублей с психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой) за использование фразы про волшебный пендель, отклонил Девятый арбитражный апелляционный суд.
Истица зарегистрировала спорное словосочетание в 2022 году для образовательных услуг и тренингов. Позже она обнаружила, что ответчица применяет схожие названия для продажи своих онлайн-курсов, передает РИА «Новости».
Арбитраж пришел к выводу об отсутствии нарушений, поскольку деятельность сторон кардинально различается. Алена Ковальчук продает курсы по биоэнергетике и похудению, а Анна Саба оказывает профессиональную психотерапевтическую помощь.
В решении подчеркивается, что спорное выражение является устойчивым фразеологизмом. «Фразеологизмы, как правило, являются достоянием языка, а не результатом творческой деятельности конкретного лица», – указано в материалах дела.
Судьи добавили, что подобные общеупотребительные обороты не способны выполнять основную функцию товарного знака. Они изначально принадлежат всему языковому сообществу и не могут индивидуализировать услуги конкретного предпринимателя.
В конце прошлого года блогер Ковальчук подала в суд на телеведущую Елену Малышеву из-за прав на товарный знак «Сбрось лишнее».
Позже Суд по интеллектуальным правам оставил этот иск без движения из-за отсутствия необходимых документов.
В августе 2026 года Арбитражный суд Свердловской области взыскал 5 млн рублей с застройщика за незаконное использование бренда «Шолохов».