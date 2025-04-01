Трамп решил упростить экспорт американского оружия, сообщает Reuters

Трамп намерен увеличить лимиты на экспорт американских вооружений до 23 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, направленный на упрощение экспорта американских вооружений. Источники утверждают, что администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни.

Указ будет предусматривать повышение лимитов, требующих согласования с Конгрессом, на продажу вооружений. В настоящее время для передачи вооружений на сумму 14 млн долларов или более необходимо одобрение Конгресса, а для предоставления военной продукции или услуг на сумму 50 млн долларов или более также требуется разрешение. Новый указ предложит увеличить эти суммы до 23 млн и 83 млн долларов соответственно.

Ранее администрация Трампа разрабатывала инициативы для наращивания экспорта вооружений, что соответствует его политике по усилению американской оборонной промышленности на международном рынке.

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