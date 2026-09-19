В Германии стартовали обязательные медосмотры призывников

Минобороны ФРГ начало обязательное медосвидетельствование 18-летних немцев

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательного медицинского освидетельствования 18-летних немцев для определения их годности к службе в бундесвере, передает РИА «Новости».

«В соответствии с требованиями законодательства началось медицинское освидетельствование лиц 2008 года рождения, подлежащих воинскому учету», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на 18 сентября медосмотр прошли около тысячи юношей, которые при заполнении анкеты не выразили заинтересованности в службе. К концу августа ведомство разослало более 451 тыс. анкет для постановки на воинский учет, в первую очередь связываясь с теми, кто хочет служить.

С 1 января 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование о готовности служить в армии. С июля 2027 года прохождение медкомиссии станет строго обязательным для всех мужчин, родившихся в 2008 году и позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бундестаг Германии принял закон об обязательном воинском учете молодежи.

Весной Вооруженные силы ФРГ запланировали регулярные военные сборы для резервистов.

В августе власти страны приступили к разработке новой модели альтернативной гражданской службы.