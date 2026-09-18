Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Путин отметил огромный вклад оружейников в обороноспособность России
Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад работников оборонно-промышленного комплекса в обеспечение безопасности страны во время вручения государственных наград в Кремле.
Путин в преддверии Дня оружейника вручил в Кремле государственные награды, передает РИА «Новости». Он отметил, что в отрасли функционируют более 5 тыс. организаций, где трудятся свыше 3,5 млн человек.
«Это ученые, конструкторы, инженеры, испытатели, управленцы, специалисты высочайших квалификаций. Своим трудом и талантом вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины», – заявил Путин во время церемонии награждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным работникам оборонно-промышленного комплекса.
Ранее президент отметил успешное выполнение отечественными предприятиями возросшего государственного оборонного заказа.
Российские специалисты с учетом актуального боевого опыта разрабатывают передовые образцы военной техники.