Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Путин призвал регионы улучшить инфраструктуру возле новых аэропортов
Президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов улучшить транспортную и другую инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане и Ставрополе, подчеркнув важность доступности для жителей и гостей.
Путин, как сообщает РИА «Новости», обратился к руководителям регионов с просьбой улучшить инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане и Ставрополе. Это заявление он сделал во время видеоконференции, посвященной открытию транспортных объектов в нескольких регионах страны.
«В целом хочу обратиться к руководителям регионов, где это событие сейчас происходит: надо инфраструктуру вокруг аэропортов приводить в порядок – транспортную и всяческую другую, там есть над чем поработать – так, чтобы это место было не только красивым внешне, но доступным, удобным для людей, для жителей и гостей регионов, где мы сейчас открываем аэропорты», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов. Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии. Президент также отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.