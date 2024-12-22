Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.0 комментариев
Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии
Президент Владимир Путин объявил о новых инициативах по модернизации дорожной сети России, включая улучшение транспортной инфраструктуры в исторических регионах и устранение узких мест на трассах.
«Продолжим качественно обновлять дорожную сеть: расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, в том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией», – рассказал Путин, открывая по видеосвязи объекты транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.
«Говорил о нашем большом проекте – современной магистрали вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России», – напомнил президент об одной из тем его пресс-конференции 19 декабря.
В воскресенье Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны. Российский лидер отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.
Ранее Путин призвал обеспечить бесперебойное движение на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон, чтобы избежать многочасовых пробок.