Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.2 комментария
Путин потребовал ликвидировать пробки на подъезде к Адлеру
Путин призвал уничтожить многочасовые пробки на подъезде к Адлеру в сезон
Президент России Владимир Путин призвал обеспечить бесперебойное движение на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон, чтобы избежать многочасовых пробок.
Президент России Владимир Путин потребовал немедленно решить проблему с транспортными пробками на подъездах к Адлеру, передает ТАСС. Это стало одной из тем обсуждения на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, нужно обеспечить въезд в Сочи. И нужно уничтожить пробки, которые на подходе к Адлеру скапливаются, особенно в туристический сезон. Там пробки – люди часами стоят», – отметил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин предложил использовать гиперзвуковой комплекс «Орешник» для удара по цели в Киеве в качестве эксперимента, он также поручил главам регионов Донбасса и Новороссии решать вопросы с пенсиями и подтвердил планы по строительству кольцевой дороги вокруг Азовского моря.