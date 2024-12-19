Путин потребовал ликвидировать пробки на подъезде к Адлеру

Путин призвал уничтожить многочасовые пробки на подъезде к Адлеру в сезон

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин потребовал немедленно решить проблему с транспортными пробками на подъездах к Адлеру, передает ТАСС. Это стало одной из тем обсуждения на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, нужно обеспечить въезд в Сочи. И нужно уничтожить пробки, которые на подходе к Адлеру скапливаются, особенно в туристический сезон. Там пробки – люди часами стоят», – отметил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин предложил использовать гиперзвуковой комплекс «Орешник» для удара по цели в Киеве в качестве эксперимента, он также поручил главам регионов Донбасса и Новороссии решать вопросы с пенсиями и подтвердил планы по строительству кольцевой дороги вокруг Азовского моря.