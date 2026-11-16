Ушаков: Решение об участии Путина в саммите G20 примут после встреч на АТЭС

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается участия, то я бы вам предложил проследить за ходом этого нашего визита в Китай... Опять-таки трехсторонние встречи будут, и двусторонние встречи: и с китайским лидером, и с американским. И после этого, очевидно, мы еще раз посмотрим на ситуацию, взвесим все за и против, и наш президент примет решение», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Помощник президента также подтвердил, что Москва получила приглашение на саммит в Майами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал принятие решения о поездке президента Владимира Путина на саммит G20 после завершения саммита АТЭС.

В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии окончательного решения Кремля о личном участии российского лидера в предстоящем саммите.