Рябков заявил о подготовке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

Tекст: Катерина Туманова

Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

«По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

«Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.