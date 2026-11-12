Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Рябков заявил о подготовке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС
Замглавы МИД Рябков подтвердил подготовку встречи лидеров России, США и Китая
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.
Подготовка возможной встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжается, передает ТАСС.
«Пока все в работе, все в процессе», – сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах проведения трехсторонних переговоров на полях саммита АТЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предрек всеобщее внимание к планирующимся переговорам.
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проведения трехсторонней встречи в Китае.