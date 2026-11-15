  • Новость часаВ очередях на Крымский мост скопилось более 500 машин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия заработала на газовых ошибках Европы
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Операция «Медвежий угол» привела к исчезновению военных ВСУ
    Макрон призвал ЕС заявить России о послевоенных приоритетах
    СМИ: В Европе ищут «супергероя» для переговоров по Украине
    В Крыму объяснили боязнь Зеленского возвращаться на Украину
    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня

    Китай отказался обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

    Комментарии (14)
    14 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева приступили к строительству понтонных переправ через Днепр из-за повреждения основных мостов, сообщил замглавы транспортного комитета Рады Владимир Крейденко.

    «В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через три-четыре месяца», – заявил Крейденко.

    Крейденко добавил, что движение по зеленой ветке киевского метро между берегами реки, скорее всего, не возобновится до начала следующего года, передает ТАСС.

    Ранее движение по ключевым переправам украинской столицы было ограничено из-за их разрушения в результате ракетных ударов. На Южном мосту проезд для легковых автомобилей с правого берега на левый закрыт, в обратном направлении – ограничен, а движение грузовиков запрещено. На Северном мосту также введены существенные ограничения: частному транспорту запрещен проезд с левого берега на правый, грузовикам – в обе стороны. Метро не функционирует уже несколько недель, в результате чего путь между берегами Днепра занимает у жителей 2-2,5 часа вместо привычных 20-30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.

    В октябре украинский архитектор Олег Гречух назвал нереалистичным строительство нового моста через Днепр в столице.

    За несколько дней до этого власти Киева сообщили о планах начать строительство резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов.

    Комментарии (16)
    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

    Комментарии (9)
    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

    Комментарии (32)
    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

    Комментарии (2)
    14 ноября 2026, 13:57 • Новости дня
    Украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус в Брянской области

    Дрон-камикадзе ВСУ атаковал рейсовый автобус на остановке в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «ВСУ продолжают свои подлые преступления. В поселке Щербиничи Злынковского района дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке», – сообщил Ковальчук в Max.

    По предварительным данным, семь находившихся в автобусе пассажиров не пострадали. Само транспортное средство получило механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дрон ВСУ убил в Брянской области 76-летнего мужчину на электровелосипеде.

    В пятницу Ковальчук сообщал о гибели 52-летней местной жительницы в результате атаки украинского беспилотника по частному дому.

    В четверг в регионе три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на легковой и грузовой автомобили.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут 19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал логичной трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    Комментарии (3)
    15 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими

    Tекст: Антон Антонов

    После операции российских войск «Медвежий угол» в Харьковской области начали появляться некрологи и объявления о поиске пропавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    «Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции «Медвежий угол»», – говорится в сообщении.

    Особенно серьезные потери понес первый пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, передает РИА «Новости».

    Украинские подразделения располагались в населенных пунктах Варваровка, Николаевка, Рубленое, Нестерное, Крейдянка, Красный Яр, Потихоново, Лошаково, Комиссарово, Широкое, Черняков и Березники в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины началось массовое дезертирство после операции российских войск «Медвежий угол».

    Министерство обороны России сообщило об освобождении 28 населенных пунктов и уничтожении 1810 бойцов ВСУ российскими военными в ходе операции «Медвежий угол».

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    @ Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением после сбоя, из-за которого вылеты самолетов по всей стране приостановили примерно на четыре часа.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты в пятницу около 16:00 по восточному времени (примерно в полночь субботы по Москве – прим. ВЗГЛЯД). В ведомстве объяснили решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Вечером ограничения сняли, пишет «New York Post».

    Сбой затронул тысячи рейсов. До сих пор неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления расписания.

    По словам Даффи, причиной происшествия стал отказ устаревшего оборудования. После отмены ограничений министр заявил о необходимости профинансировать создание современной системы управления воздушным движением.

    Он напомнил, что по инициативе президента Дональда Трампа в рамках масштабного налогово-бюджетного закона на эти цели уже предусмотрели 12,5 млрд долларов. Как сообщил министр, соответствующий этап работ планируется завершить до окончания президентского срока Трампа. Однако, подчеркнул Даффи, это лишь часть необходимого финансирования, и Конгресс должен выделить остальные средства.

    Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин, в свою очередь, связал произошедшее с тем, что законодатели откладывали решение проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности хакеров или искусственного интеллекта к транспортному коллапсу. Запрет ввели из-за сбоя связи.

    Комментарии (5)
    14 ноября 2026, 14:01 • Новости дня
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии

    Радев: Болгария прекратит поставки оружия Украине из армейских запасов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что власти страны больше не будут поставлять вооружение и боеприпасы киевскому режиму из запасов национальной армии.

    Власти страны также не могут оказать финансовую помощь Украине из-за проблем с национальными резервами, передает РИА «Новости» со ссылкой на болгарское агентство БТА.

    «Мы больше не будем предоставлять оружие и боеприпасы из запасов болгарской армии», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что София не станет препятствовать другим государствам Евросоюза в оказании поддержки Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Радев признал отсутствие средств для оказания финансовой поддержки Украине.

    В прошлом месяце правительство Болгарии отказалось оплачивать поставки нового вооружения Киеву через Европейский фонд мира.

    Тогда же Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    Комментарии (9)
    14 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Ведомство сообщило об освобождении этого населенного пункта в Max в субботу, в первой половине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области.

    В понедельник подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области.

    В прошлом месяце подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

    Комментарии (4)
    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

    Комментарии (5)
    14 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Объект «Нафтогаза» получил повреждения в Полтавской области

    На объекте «Нафтогаза» в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Полтавской области на Украине зафиксирован удар по объекту нефтегазового комплекса компании «Нафтогаз», приведший к масштабному возгоранию.

    В Полтавской области получил повреждения объект нефтегазового комплекса, после зафиксированного удара на инфраструктуре возник масштабный пожар, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Нафтогаз».

    Полтавская область выступает одним из ключевых центров добычи газа на Украине. На территории региона располагается около ста месторождений углеводородов, которые обеспечивают порядка 40% от общего объема газодобычи в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в городе Кременчуге Полтавской области, а также в Харьковской и Одесской областях на Украине.

    В Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов.

    В четверг в Черниговской области на севере Украины повредили объект компании «Нафтогаз».

    Комментарии (2)
    14 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    В Китае испытали крупный грузовой беспилотный самолет W5000
    В Китае испытали крупный грузовой беспилотный самолет W5000
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В китайском городском округе Ордос автономного района Внутренняя Монголия состоялся успешный испытательный полет крупного беспилотного грузового самолета W5000.

    Воздушное судно разработали и произвели в городе Чанчжоу провинции Цзянсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Максимальная грузоподъемность беспилотника составляет пять тонн, а дальность полета достигает 2,6 тыс. километров. Отмечается, что все 220 тыс. компонентов аппарата изготовлены на территории КНР.

    Количество предварительных заказов на новую модель уже достигло 835 единиц, среди потенциальных покупателей названо множество китайских логистических компаний. Ожидается, что официальная коммерческая эксплуатация самолета начнется к концу 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Китае успешно совершил дебютный пилотируемый полет электрический коммерческий самолет CE-25A.

    В апреле Китайская корпорация авиационной промышленности сообщила об успешных испытаниях нового коммерческого крупногабаритного транспортного беспилотника HH-200.

    В марте тяжелый транспортный беспилотник «Чанъин-8» осуществил свой первый демонстрационный полет в КНР.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    SpaceX впервые поймала корабль «механическими руками»
    Стали известны подробности конфликта на свадьбе в Махачкале, где погиб Давудов
    МВД предупредило о фишинговых ссылках на Zoom
    Буйнов попал в базу данных украинской разведки
    В РАН признали неспособность Земли защититься от астероидов

    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

    Перейти в раздел

    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации