В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Китай отказался обсуждать Украину с Россией и США
Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США
Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.
Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.
В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.
В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.