Суд в Иордании приговорил к смертной казни напавших на церковь террористов

Троих обвиняемых в нападении на церковь в Иордании приговорили к смертной казни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обвиняемые признаны виновными в осуществлении террористического акта в деревне Хмуд. Решение суда может быть опротестовано в апелляционной инстанции, передает Petra.

Нападение на греческую православную церковь в деревне Хмуд провинции Эль-Карак произошло 23 октября. По данным МВД Иордании, погибли семь человек, 34 получили ранения. Власти квалифицировали нападение как террористическую атаку, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы безопасности Иордании задержали троих террористов в ходе перестрелки.

Минздрав королевства сообщил о смерти женщины в больнице и увеличении числа жертв до восьми.

В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям в церкви.