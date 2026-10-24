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Минздрав Иордании сообщил о восьми жертвах теракта в Эль-Караке
Число погибших при теракте в иорданской церкви выросло до восьми человек
В больнице скончалась женщина, получившая ранения при нападении на православную церковь в Иордании, число погибших при теракте достигло восьми, сообщил Минздрав королевства.
«Восемь раненых переведены в военный госпиталь принца Али бен Хусейна, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое», – заявил министр здравоохранения Ибрагим аль-Баддур.
По его словам, в больницах остаются 27 пострадавших, передает ТАСС.
Спецслужбы Иордании продолжают поиски террористов. В Аммане и других городах усилены меры безопасности, сообщает Al Mamlaka.
Нападение на церковь Святого Георгия в провинции Эль-Карак произошло в пятницу во время похорон. Трое вооруженных людей открыли стрельбу по собравшимся, в результате чего 34 человека получили ранения.
Король Иордании Абдалла II посетил пострадавших и пообещал жестко ответить на действия террористов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в иорданском Хмуде. Группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам церкви в провинции Эль-Карак.