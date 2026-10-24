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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 10:53 • Новости дня

    Минздрав Иордании сообщил о восьми жертвах теракта в Эль-Караке

    Число погибших при теракте в иорданской церкви выросло до восьми человек

    Tекст: Мария Иванова

    В больнице скончалась женщина, получившая ранения при нападении на православную церковь в Иордании, число погибших при теракте достигло восьми, сообщил Минздрав королевства.

    «Восемь раненых переведены в военный госпиталь принца Али бен Хусейна, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое», – заявил министр здравоохранения Ибрагим аль-Баддур.

    По его словам, в больницах остаются 27 пострадавших, передает ТАСС.

    Спецслужбы Иордании продолжают поиски террористов. В Аммане и других городах усилены меры безопасности, сообщает Al Mamlaka.

    Нападение на церковь Святого Георгия в провинции Эль-Карак произошло в пятницу во время похорон. Трое вооруженных людей открыли стрельбу по собравшимся, в результате чего 34 человека получили ранения.

    Король Иордании Абдалла II посетил пострадавших и пообещал жестко ответить на действия террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в иорданском Хмуде. Группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам церкви в провинции Эль-Карак.

    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

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    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    23 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Следовавший через Ормузский пролив танкер попал под обстрел

    UKMTO: Следовавший через Ормузский пролив танкер попал под обстрел

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ормузском проливе следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    «UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в семи морских милях (13 км) к северо-востоку от Лимаха, Оман. Поступило сообщение о том, что в танкер, следовавший из Персидского залива через Ормузский пролив, попал неизвестный снаряд», – приводит РИА «Новости» сообщение UKMTO,

    О пострадавших не сообщается. Танкер продолжил свой путь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Tasnim сообщило о прекращении попыток судов пересечь Ормузский пролив после недавних атак.

    В четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о масштабности энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе.

    В среду нефтеналивной танкер AL DASMA загорелся после атаки в Ормузском проливе.

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    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


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    23 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о крупнейшей с 1967 года операции на Западном берегу Иордана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан, которая станет самой крупной со времен Шестидневной войны 1967 года.

    «Министр обороны Кац и я курировали планирование очень масштабной операции Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии. Такого размаха не было со времен Шестидневной войны. Армия обороны Израиля готова ее провести. Мы определим сроки, но она скоро состоится», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

    Заявление премьера прозвучало после нападения вооруженных палестинских радикалов в районе Хеврона, в результате которого ранения получили пятеро израильтян. Нападавшие были ликвидированы на месте. После инцидента израильские военные взяли город в кольцо и начали прочесывать местность в поисках возможных сообщников, а Нетаньяху объявил о намерении полностью изолировать Западный берег.

    Теперь власти планируют ужесточить военную политику на Западном берегу. Практика разрушения зданий в лагерях беженцев будет распространена на палестинские города, начиная с Хеврона. Израильские военные намерены эвакуировать жителей, провести повальные обыски, изъять оружие и уничтожить террористическую инфраструктуру, одновременно заблокировав города Хеврон и Хальхуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить принудительное создание израильских поселений на этой территории.

    В начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о подготовке Армии обороны Израиля к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

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    23 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в результате теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские военные.

    Инцидент произошел в районе перекрестка «Иегуда» близ Хеврона. Старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем погибли в результате стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось о ликвидации двоих нападавших и пятерых раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить ЦАХАЛ к блокаде Западного берега реки Иордан и заявил о готовности провести крупнейшую со времен Шестидневной войны операцию.

    В тот же день министр финансов Бецалель Смотрич анонсировал проведение подобной операции.

    Ранее Армия обороны Израиля атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу.

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    23 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

    Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям, находившимся в церкви, сообщило агентство Petra.

    В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

    Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

    В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.

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    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

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    23 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Глава Минфина Израиля анонсировал масштабную операцию на Западном берегу

    Власти Израиля назвали неизбежной крупную военную операцию на Западном берегу

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан по аналогии с действиями в секторе Газа и Ливане.

    Смотрич, активно продвигающий строительство еврейских поселений и выступающий против создания палестинского государства, сделал это заявление после теракта в Хевроне, передает РИА «Новости».

    «Масштабная военная операция в Иудее и Самарии с целью ликвидации Палестинской автономии, разоружения и уничтожения террористов неизбежна. Точно так же, как это было сделано в Газе и Ливане», – заявил Смотрич.

    По мнению главы ведомства, сроки проведения операции должны определяться исходя из приоритетов в отношении сектора Газа, Ливана и Ирана. Министр отметил необходимость сделать этот шаг одним из первых требований к следующему израильскому правительству.

    В пятницу Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух неизвестных, устроивших стрельбу в районе Хеврона, в результате которой пострадали пять человек. Власти классифицировали нападение как теракт. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным блокировать Хеврон и подготовиться к изоляции всего Западного берега реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке армии к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

    Летом израильский министр финансов Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать аннексию Западного берега реки Иордан.

    Ранее глава правительства Израиля пообещал продолжить нанесение ударов по противникам государства на всех фронтах.

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    24 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Посол Ирана назвал дату визита Пезешкиана в Москву

    Посол: Президент Ирана приедет в Россию на саммит ФСЭГ 27 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа, сообщил иранский посол в России Казем Джалали.

    «Его превосходительство доктор Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, прибудет в Москву с визитом для участия в саммите лидеров стран-экспортеров газа, который состоится во вторник, 27 октября. В настоящее время мы прорабатываем детали его поездки», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит Пезешкиана в Россию на следующей неделе.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

    В тот же день он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

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    24 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами ракету над Эр-Риядом

    ПВО Саудовской Аравии уничтожила выпущенную хуситами ракету над Эр-Риядом

    Tекст: Денис Тельманов

    Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили в направлении Эр-Рияда.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция отразила воздушную атаку йеменских мятежников на столицу королевства. «Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда», – сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, оповестив жителей столицы о возможной угрозе. Позже ведомство отменило тревогу, объявив о снятии опасности для города.

    На фоне активации систем оповещения об угрозе с воздуха в Эр-Рияде прогремели два взрыва, пишет France Presse. Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении серии ударов по территории Саудовской Аравии, включая международный аэропорт имени короля Халида, военные базы и объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Во вторник Лондон задействовал истребители Typhoon для защиты королевства от атак йеменских мятежников.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative на фоне участившихся ударов.

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    24 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии отложили до следующего года

    ТАСС: Проведение музыкального конкурса «Интервидение» перенесли на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение», который должен был пройти в Саудовской Аравии в 2026 году, не состоится из-за комплекса различных обстоятельств.

    Организовать мероприятие в этом году не представляется возможным, поэтому проведение конкурса предложено перенести на 2027 год, передает ТАСС.

    Еще летом поступала информация, что организация музыкального состязания находится под вопросом и точных гарантий его проведения нет.

    При этом власти Саудовской Аравии до сих пор не делали публичных заявлений о сроках и составе участников конкурса.

    Что Эр-Рияд примет «Интервидение», было объявлено на финале конкурса в 2025 году в Москве. Тогда в мероприятии приняли участие представители более 20 стран, включая все государства БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о гарантированном проведении конкурса в 2026 году.

    Летом Министерство иностранных дел подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    Весной Швыдкой заявил об отсутствии у Эр-Рияда причин для отмены музыкального события.

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    24 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Посол Ирана раскрыл темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Иранский посол Джалали назвал темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы, сообщил иранский посол Казем Джалали.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа в конце октября, передает РИА «Новости».

    «Основными темами обсуждения станут экономическое и торговое сотрудничество между Ираном и Россией. Будут рассмотрены такие вопросы, как международный транспортный коридор «Север – Юг», энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и развитие торговых отношений», – заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Дипломат добавил, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным политическим и международным проблемам. При этом он уточнил, что подписание каких-либо официальных документов по итогам переговоров не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол в России Казем Джалали назвал дату визита Масуда Пезешкиана в Москву.

    Во вторник президент Ирана выразил признательность российскому руководству за твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа.

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    24 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Вооруженные группы перекрыли трассу Дамаск – Сувейда

    Al-Ekhbariya: Вооруженные группы перекрыли трассу между Дамаском и Сувейдой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования заблокировали движение гражданского транспорта на автомобильной трассе, соединяющей сирийскую столицу Дамаск с южной провинцией Сувейда.

    Незаконные вооруженные формирования закрыли проезд для гражданского транспорта по автомобильной трассе между Дамаском и южной провинцией Сувейда. Блокировка движения произошла на контрольно-пропускном пункте Умм-эз-Зейтун, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Ekhbariya.

    Несколько дней назад боевики на этом же КПП не пропустили около 100 государственных служащих, которые направлялись на работу на север провинции, сообщает сирийское агентство SANA. Губернатор Сувейды Мустафа аль-Баккур ранее заявлял, что местные жители продолжают страдать от действий неподконтрольных правительству группировок.

    Для урегулирования ситуации власти Сирии приняли дорожную карту, которая предусматривает размещение на трассе Дамаск – Сувейда подразделений внутренних сил безопасности. Обострение кризиса в регионе произошло летом 2025 года на фоне вооруженных столкновений между местными русскими формированиями и бедуинскими племенами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам на юге Сирии для защиты друзского населения.

    Кроме того, возобновились столкновения между друзами и ополченцами арабских племен на юге страны.

    Также представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о прекращении боестолкновений в городе Эс-Сувейде.

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

    В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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