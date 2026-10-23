Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

Tекст: Тимур Шайдуллин

Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.