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Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании
Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.
Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.
В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.
На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.
Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.