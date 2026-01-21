Россиянин арестован в Германии за помощь ДНР и ЛНР

Tекст: Ольга Иванова

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии задержало двух человек в Бранденбурге по подозрению в поддержке Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС. Пресс-служба генерального прокурора Германии уточнила, что речь идет о гражданине России Сурене А. и гражданине Германии Фалько Х.

Ордер на их арест был выдан 12 января, а сама операция по задержанию прошла 21 января. В рамках следственных действий сотрудники ведомства провели обыски по адресам проживания подозреваемых в районах Даме-Шпревальд и Меркиш-Одерланд.

По информации следствия, Сурен А. и Фалько Х. с 2016 года занимали высокие посты в объединении, которое занималось отправкой в Донбасс продовольствия, медицинских товаров и дронов для «народной милиции» ДНР и ЛНР. Кроме того, Сурен А. перечислил на эти цели 14 тыс. евро из средств организации.

Как ожидается, уже 22 января задержанные предстанут перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии, который определит для них меру пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Болгарии разрешил экстрадицию Сергея Ивина в США по обвинениям в нарушении санкций и отмывании денег.