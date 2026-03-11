Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
С позиций в Сумской области сбежали свыше 40 бойцов теробороны ВСУ
Группа украинских военнослужащих самовольно оставила укрепления в районе населенного пункта Грабовское в Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах.
Военнослужащие 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ покинули занимаемые рубежи южнее села Грабовское, сказал собеседник ТАСС.
Побег произошел после интенсивного огневого поражения со стороны российских сил, речь идет о массовом бегстве личного состава с линии соприкосновения. Сам инцидент произошел в лесополосе.
Осенью 2025 года нацгвардия Украины отправляла в Сумскую область заградотряд для борьбы с дезертирством. Российские силовики оценили общее число дезертиров в украинских войсках в 300 тыс. человек.