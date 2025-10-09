Tекст: Дмитрий Зубарев

2-я Галицкая отдельная бригада Национальной гвардии Украины из Львова была направлена в Сумскую область в качестве заградотряда, передает ТАСС. Такое решение принято из-за масштабного дезертирства военнослужащих украинской армии на этом направлении.

Собеседник агентства заявил: «Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки «Сумы». Для ее решения в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада НГУ из Львова. Их задача, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ. В случаях дезертирства, разрешено применять оружие».

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщал, что с 2022 года в стране возбуждено более 270 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и самовольного оставления части.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Донецкой Народной Республики заявили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. Аналитики рассматривали, когда массовое дезертирство солдат ВСУ может перерасти в полноценное бегство. С начала года зафиксировали почти 143 тыс. случаев дезертирства из ВСУ.