Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.9 комментариев
Нацгвардия Украины отправила заградотряд в Сумскую область
В Сумской области на Украине развернули подразделение Нацгвардии для контроля ситуации с массовым дезертирством среди бойцов вооруженных сил, сообщили в российских силовых структурах.
2-я Галицкая отдельная бригада Национальной гвардии Украины из Львова была направлена в Сумскую область в качестве заградотряда, передает ТАСС. Такое решение принято из-за масштабного дезертирства военнослужащих украинской армии на этом направлении.
Собеседник агентства заявил: «Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки «Сумы». Для ее решения в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада НГУ из Львова. Их задача, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ. В случаях дезертирства, разрешено применять оружие».
Ранее офис генерального прокурора Украины сообщал, что с 2022 года в стране возбуждено более 270 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и самовольного оставления части.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Донецкой Народной Республики заявили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. Аналитики рассматривали, когда массовое дезертирство солдат ВСУ может перерасти в полноценное бегство. С начала года зафиксировали почти 143 тыс. случаев дезертирства из ВСУ.