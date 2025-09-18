  • Новость часаВ Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва
    Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    18 сентября 2025, 08:32 • В мире

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Никита Миронов

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют земляники и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем при этом пока еще держится украинская оборона.

    Украина отказалась от практики обучения военнослужащих за рубежом, заявляет глава киевского режима. «После 3,5 лет войны мы не переводим наших солдат, а приглашаем офицеров и представителей других стран учиться здесь», – пояснил Владимир Зеленский. Он, видимо, хотел продемонстрировать, что теперь украинские солдаты лучше европейских знают, как воевать – но на самом деле доказал совершенно другое.

    Как считает военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов, все дело в моральном духе бойцов ВСУ. «Велика вероятность, что оказавшись за границей, они просто сбегут», – пояснил эксперт. Пример тому – бригада ВСУ им. Анны Киевской, обучавшаяся во Франции. Она задумывалась как образцовое подразделение, призванное продемонстрировать поддержку Запада. Но во время обучения треть бригады – около 1700 человек - самовольно покинули расположение части.

    Разумеется, куда активнее бегут из частей, которые уже на фронте. Так, в 119-й бригаде теробороны Украины в сентябре даже отменили отпуска для личного состава после того, как солдаты массово не возвращались из них, опасаясь возвращения на фронт. Об этом рассказал военнослужащий бригады Сергей Безбородов, сдавшийся в плен российскими бойцам в районе Серебрянского лесничества.

    «Случаи были у нас, когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», – заявил Безбородов.

    В августе сразу треть батальона 60-й отдельной мехбригады ВСУ вместе с командованием сбежали с позиций на Краснолиманском направлении. До этого, в июле, взятый в плен лейтенант стрелкового батальона отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Кальновский рассказал российским военным, что из ВСУ активно бегут даже офицеры: «Нас отправили во Львовскую область на полигон, где мы проходили офицерские курсы. Даже тогда двое ушли в Польшу: взяли увольнительные и умудрились сбежать», – рассказал Кальновский.

    «Из ВСУ активно бегут, потому что упал моральный дух армии.

    Украинцы поняли, что победы, на которую они рассчитывали в 2022-2023 годах, им не видать. Также стало ясно, что отвоевать освобожденные Россией территории они тоже не могут. Тогда за что воевать, если сама Россия предлагает мириться?», – пояснил Иван Коновалов.

    Падение морального духа ВСУ фиксирует и обычно благосклонная к киевскому режиму западная пресса. Так, немецкое издание Junge Welt пишет, что массовое дезертирство в рядах ВСУ достигло «чудовищных масштабов». «За первые восемь месяцев этого года дезертировали не менее 142 тысячи солдат. Об этом свидетельствуют официальные данные о количестве вновь возбужденных уголовных дел по статьям 406 ("самовольное оставление воинской части") и 407 ("дезертирство"), которые проанализировал канадско-украинский ученый Иван Качановский», – отмечает газета.

    По данным Качановского, «показатели по возбужденным делам, безусловно, занижены». Дело в том, что командиры, как правило, закрывают глаза на кратковременные пропуски службы, чтобы не иметь проблем со своими начальниками из-за «нарушений дисциплины» или «неэффективного руководства». «Ежемесячные показатели дезертирства в 2025 году стабильны и колеблются в диапазоне от 16 тысяч до 19 тысяч случаев в месяц. Если экстраполировать 142 тысячи дел с января на оставшуюся часть года, то к концу декабря мы получим около 210 тысяч дел», – пишет издание.

    Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что число дезертиров в ВСУ будет расти. Причина – моральное состояние войск.

    «Большая часть фронтовиков ВСУ – люди насильно мобилизованные. Как правило, среднего возраста и старше. – рассказал Скориков газете ВЗГЛЯД. – Они либо селяне, либо жители городских окраин, т. е. граждане бедные, у кого просто не нашлось денег откупиться от ТЦК. Мотивация воевать у них даже не нулевая, а отрицательная».

    Кроме того, отмечает эксперт, насильно мобилизованные не видят перспективы. Когда на горизонте ни победы, ни хотя бы дембеля, зато крайне высока вероятность погибнуть, бойцы склонны оставлять позиции.

    «Многие дезертиры бегут в малолюдные или заброшенные деревни, селятся в пустующих домах, а живут тем, что вырастят на огороде. Часть скрывается у деревенской родни. Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют земляники и живут там – ждут окончания войны»,

    – рассказывает эксперт.

    Также, по словам Скорикова, дезертиры покидают Украину с поддельными документами. «Границу с Румынией и Венгрией Зеленский более-менее прикрыл. Через Тису уже не переплывешь – поймают или застрелят. Поэтому новый украинский бизнес – изготовление поддельных документов для выезда из страны», - рассказал эксперт.

    Французский полковник в отставке, вице-президент Института военного анализа «Темиис» Пир де Йонг дает следующий прогноз: «Наступающая зима сыграет решающую роль. Украинцы поняли, что американской поддержки больше нет и что Европа не пошлет им войска. Они знают, что европейцы могут дать им деньги, оборудование и логистику, но определяющим фактором являются США. Однако с Трампом [в Белом доме] у них нет настоящего союзника. Из-за этого возникает много неопределенности, и в ближайшие месяцы моральный дух может серьезно пострадать».

    Бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман также полагает, что ВСУ находятся на грани. «Украинской армии на фронте не хватает живой силы, обученных войск и способности отстаивать свои позиции. ВСУ больше не могут удерживать свои позиции и постепенно разваливаются», - заявил он.

    Почему же ВСУ, несмотря на все проблемы, пока держатся? «Генштаб противника использует правильную тактику. На «ноле», на самом «передке», воюют мобилизованные, которые несут основные потери. За ними стоят куда более мотивированные и опытные части нацистов. Они используются и как заградотряды и как «пожарные команды» в случае прорыва фронта, – пояснил Иван Коновалов.

    Убежденных нацистов, объясняет эксперт, генштаб ВСУ бережет, потому что они не бегут, не сдаются и при этом хорошо воюют. Именно они не дают обороне ВСУ рассыпаться до сих пор.

    «Вторая причина, по которой мы еще не победили – сам характер военных действий. Мы просачиваемся в населенный пункт, накапливаем силы и потом берем его штурмом. По-другому, учитывая господство беспилотников, не получается. Нынешняя война объективно очень медленная», – пояснил эксперт.

    В силу этого масштабное наступление с прорывом фронта на десятки километров и бегством целых частей противника – как в Первую и Вторую Мировые войны – технически невозможно. ВСУ каждый день теряют по 1-3 населенных пункта. Они проигрывают, но – постепенно. Поэтому у многих украинских солдат еще нет ощущения катастрофы, и они готовы немного повоевать. Но в какой-то момент российская тактика «тысячи порезов» даст эффект, и тогда ВСУ начнут массово сдаваться, считает эксперт.

