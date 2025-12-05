Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.3 комментария
Задержан разработчик вируса для хищений денег у россиян
Полиция задержала укравшую через NFCGate более 200 млн рублей у россиян
Полиция раскрыла масштабную схему дистанционного хищения денег с банковских карт россиян, организаторы которой подозреваются в ущербе более 200 млн рублей в 78 регионах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, причастных к более чем 600 эпизодам преступлений в 78 регионах России, следует из сообщения в Telegram-канале Волк.
В числе задержанных оказался разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate, с помощью которой совершались дистанционные хищения денег с банковских карт россиян.
Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, участники преступной группы использовали компьютерный вирус, распространяемый через мессенджеры WhatsApp и Telegram под видом приложений госорганизаций или банков. Главным этапом атаки был телефонный звонок предполагаемой жертве с убеждением установить на устройство вредоносный файл, выдаваемый за банковское приложение. Для авторизации пользователь должен был поднести карту к смартфону и ввести пин-код.
После активации вируса злоумышленники получали возможность дистанционно снимать деньги в банкоматах любого региона России. По словам Волк, таким образом был причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей. Она отметила, что весь процесс выглядел легитимно для держателей карт.
Помощь в расследовании и выявлении схемы оказали специалисты АО «Лаборатория Касперского». Задержание подозреваемых было проведено при поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, следственные действия продолжаются для установления других участников преступной группы.
Ранее в Краснодаре задержали программиста, которого подозревают в создании вредоносной программы ClayRat и управлении 144 доменами.
МВД назвали самое распространенное вредоносное программное обеспечение в России.
МВД предупредило о новой схеме хищения денег с помощью переводов на банковские карты через технологию NFCGate.