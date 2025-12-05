Задержан разработчик вируса для хищений денег у россиян

Полиция задержала укравшую через NFCGate более 200 млн рублей у россиян

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, причастных к более чем 600 эпизодам преступлений в 78 регионах России, следует из сообщения в Telegram-канале Волк.

В числе задержанных оказался разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate, с помощью которой совершались дистанционные хищения денег с банковских карт россиян.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, участники преступной группы использовали компьютерный вирус, распространяемый через мессенджеры WhatsApp и Telegram под видом приложений госорганизаций или банков. Главным этапом атаки был телефонный звонок предполагаемой жертве с убеждением установить на устройство вредоносный файл, выдаваемый за банковское приложение. Для авторизации пользователь должен был поднести карту к смартфону и ввести пин-код.

После активации вируса злоумышленники получали возможность дистанционно снимать деньги в банкоматах любого региона России. По словам Волк, таким образом был причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей. Она отметила, что весь процесс выглядел легитимно для держателей карт.

Помощь в расследовании и выявлении схемы оказали специалисты АО «Лаборатория Касперского». Задержание подозреваемых было проведено при поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, следственные действия продолжаются для установления других участников преступной группы.

Ранее в Краснодаре задержали программиста, которого подозревают в создании вредоносной программы ClayRat и управлении 144 доменами.

МВД назвали самое распространенное вредоносное программное обеспечение в России.

МВД предупредило о новой схеме хищения денег с помощью переводов на банковские карты через технологию NFCGate.