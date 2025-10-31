Научные работы по ремоторизации SSJ-100 запланировали на 2026 год

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Минпромторг РФ планирует начать научные и опытно-конструкторские работы по ремоторизации самолетов SSJ-100 в 2026 году, сообщает ТАСС.

Алиханов подчеркнул, что министерство будет предлагать правительству финансировать проект за счет собственных средств.

Алиханов отметил, что у планера SSJ-100 остается значительный ресурс, что позволяет провести необходимую работу по установке новых двигателей. Он сообщил: «У планера еще есть большой запас ресурсов, поэтому для нас сейчас важно провести работу научную и опытно-конструкторскую по ремоторизации для того, чтобы решить некоторые технические вопросы с такой pin-to-pin заменой».

Глава Минпромторга также заявил, что определенная часть работ по проекту еще требует завершения, и выразил уверенность, что министерство возьмет их на себя. Финансирование работ, подчеркнул он, предполагается осуществить именно из средств ведомства, а соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение правительства. Планируется, что эти мероприятия начнутся уже в следующем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация «Ростех» заявила о необходимости доработки самолета SSJ-100 для интеграции двигателя ПД-8.

Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет.

Серийное производство двигателя ПД-8 для Superjet планируют начать в 2026 году.