Ростех сообщил о необходимости доработки SSJ-100 под двигатель ПД-8

Tекст: Дмитрий Зубарев

Установка российских двигателей ПД-8 вместо российско-французских SaM146 на самолетах SSJ-100 потребует технических доработок машин, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В компании отметили: «Стоит помнить, что установка отечественных двигателей требует доработки бортов. Поэтому необходимо решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации действующего авиапарка и готовности авиакомпаний финансово участвовать в этом процессе», – подчеркнули в «Ростехе».

Таким образом, вопрос о массовой замене двигателей на SSJ-100 пока остается открытым. Решение будет зависеть не только от технических возможностей, но и от финансовой заинтересованности авиаперевозчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин оценил российский авиадвигатель ПД-8 во время встречи с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем. Импортозамещенный серийный самолет SJ-100 совершил первый полет. Серийное производство двигателя ПД-8 для Superjet планируют начать в 2026 году.