Автомобильный союз попросил заменить устаревшие камеры фиксации нарушений ПДД

Tекст: Дарья Григоренко

О необходимости модернизировать парк камер фиксации нарушений ПДД заявили в Национальном автомобильном союзе (НАС). В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина отмечается, что около 30% установленных комплексов признаны устаревшими, а половина из них работает уже более семи лет

По данным НАС, такие устройства не способны фиксировать использование ремня безопасности, разговоры по телефону за рулем или нарушения пешеходов, а ограничиваются фиксацией превышения скорости и нарушений разметки, передает РБК.

Вице-президент НАС Антон Шапарин сообщил, что старые камеры часто пропускают нарушения: «Из-за частых пропусков транспортных средств и низкого качества доказательной базы нарушители ПДД остаются безнаказанными, в то время как аварийность растет». Он подчеркнул, что такая ситуация вызывает недовольство среди водителей, когда аналогичные правонарушения одних фиксируются, а других – нет.

В письме НАС содержится просьба провести полный федеральный аудит всех комплексов фотовидеофиксации, определить возраст оборудования и запретить заключение новых контрактов с устройствами старше шести лет. Союз также предлагает списывать неиспользуемые комплексы и переходить на современные камеры, эксплуатация которых сопоставима по стоимости с устаревшими, либо использовать концессионные схемы, не требующие финансирования из региональных бюджетов.

В марте правительство отказалось поддержать инициативу Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области по наказанию водителей за превышение средней скорости, ссылаясь на отсутствие такого понятия в ПДД.

Ранее в России вступил в силу закон, который увеличивает в два раза штрафы за превышение скорости, а также вступил в силу законопроект, увеличивающий штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и превышение скорости на 50%.