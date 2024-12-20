СФ одобрил увеличение штрафов для грузовиков и пьяных водителей

СФ одобрил десятикратное увеличение штрафа за проезд под запрещающий движение грузовиков знак

Tекст: Александра Юдина

В частности, введено десятикратное увеличение штрафа за движение грузовиков под запрещающие знаки, передает ТАСС.

Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения увеличен с 30 до 45 тыс. рублей. Аналогичные штрафы грозят за передачу управления лицу в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования.

Также повышены штрафы за превышение скорости. Если нарушение менее чем на 40 км/ч, штраф увеличится до 750 рублей, за более крупные нарушения штрафы возрастут до 7,5 тыс. рублей.

За проезд на красный свет и непристегнутый ремень безопасности штрафы выросли до 1,5 тыс. рублей. За движение по полосе для общественного транспорта и непредоставление преимущества спецтранспорту штраф может составить до 7,5 тыс. рублей.

Закон также уменьшает скидку на оплату штрафов в течение 20 дней с 50% до 25%, но увеличивает срок действия скидки до 30 дней.

Все изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тыс. рублей в случае разногласий у водителей, что более чем вдвое превышает текущий лимит в 100 тыс. рублей.

Также разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за мелкие нарушения ПДД и ужесточают ответственность за серьезные проступки.