Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
СФ одобрил увеличение штрафов для грузовиков и пьяных водителей
СФ одобрил десятикратное увеличение штрафа за проезд под запрещающий движение грузовиков знак
Совет Федерации одобрил законопроект, увеличивающий штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и превышение скорости на 50%. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
В частности, введено десятикратное увеличение штрафа за движение грузовиков под запрещающие знаки, передает ТАСС.
Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения увеличен с 30 до 45 тыс. рублей. Аналогичные штрафы грозят за передачу управления лицу в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования.
Также повышены штрафы за превышение скорости. Если нарушение менее чем на 40 км/ч, штраф увеличится до 750 рублей, за более крупные нарушения штрафы возрастут до 7,5 тыс. рублей.
За проезд на красный свет и непристегнутый ремень безопасности штрафы выросли до 1,5 тыс. рублей. За движение по полосе для общественного транспорта и непредоставление преимущества спецтранспорту штраф может составить до 7,5 тыс. рублей.
Закон также уменьшает скидку на оплату штрафов в течение 20 дней с 50% до 25%, но увеличивает срок действия скидки до 30 дней.
Все изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тыс. рублей в случае разногласий у водителей, что более чем вдвое превышает текущий лимит в 100 тыс. рублей.
Также разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за мелкие нарушения ПДД и ужесточают ответственность за серьезные проступки.