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МВД: Изношенные и поврежденные водительские права признаются недействительными
Основаниями для признания водительского удостоверения недействительным и его последующего аннулирования могут стать износ документа и повреждения на нем, сообщили в пресс-службе МВД.
Водительские права подлежат аннулированию, если из-за износа или повреждения указанные в них сведения невозможно определить визуально, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В пресс-службе МВД России пояснили, что удостоверение также аннулируется при истечении срока действия документа или изменении персональных данных владельца.
Кроме того, водительские права могут признать недействительными при утрате, выдаче на основании поддельных документов или подтверждении у водителя медицинских противопоказаний. Документ также теряет силу при получении новых прав или смерти владельца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД России напомнило о необходимости замены продленных в 2023 году водительских прав. В прошлом месяце Министерство внутренних дел перечислило документы для оформления международного водительского удостоверения. В октябре Госавтоинспекция сообщила об условиях возврата водительских прав после их лишения.