Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

В Польше остро восприняли решение Львовского областного совета объявить 2027 год «годом УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России). Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС. «Это неумно, это вредит Украине. Нас это, очевидно, каждый раз раздражает», – сказал Туск.

Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш также подчеркнул, что такой шаг «неприемлем», «не укрепляет взаимное доверие», а только усиливает разногласия между двумя странами. «Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции», – добавил глава Минобороны.

В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский включил в список нежелательных на территории республики лиц депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета, автора скандальной инициативы. Политику запрещен въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

Скандал уже привел к тому, что руководство Люблинского воеводства Польши официально инициировало процедуру полного разрыва партнерских отношений с Львовской областью. Речь идет о возможном расторжении соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. К слову, этот договор непрерывно действовал между регионами с 2004 года. Рассмотрение и финальное голосование депутатов воеводства по этому вопросу назначено на ближайший понедельник – 26 октября.

Мэр Люблина Кшиштоф Жук также направил официальное обращение украинской стороне, выразив глубокое возмущение. Стоит отметить, что Люблин еще летом 2026 года демонстративно снял украинский флаг со здания своей ратуши, когда на государственном уровне на Украине одной из воинских частей присвоили имя «героев УПА*».

В то же время МИД Украины назвал решение львовских депутатов контрпродуктивным и полностью открестился от произошедшего. Там подчеркнули, что члены облсовета не консультировались ни с внешнеполитическим ведомством, ни с какими-либо другими центральными органами власти Украины, чтобы оценить последствия своих действий для отношений с Польшей.

Позже в польском внешнеполитическом министерстве заявили, что окружение Владимира Зеленского заверило Варшаву: решение облсовета не будет введено в действие.

Однако скандал не исчерпан. В частности, фракция «Развитие плюс» экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм проект закона о криминализации бандеровской идеологии. Законопроект предлагает внести жесткие изменения в Уголовный кодекс Польши и закон об Институте национальной памяти.

Если документ будет принят, то идеологию ОУН* (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) и УПА юридически приравнивают к нацизму, фашизму и коммунизму. За публичную пропаганду «бандеризма», героизацию Степана Бандеры, а также за отрицание Волынской резни (которую Польша признает геноцидом) будет грозить до трех лет лишения свободы. Законопроект также предусматривает полный запрет на использование красно-черного флага УПА и другой связанной атрибутики в публичном пространстве Польши.

«Украина вновь болезненно наступает на польские «исторические мозоли». Только в этом году произошло несколько подобных инцидентов. Так, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА». Затем на Украине с почестями перезахоронили останки коллаборационистов и приспешников нацистов», – напомнил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

По его прогнозу, после скандального решения Львовского облсовета вероятно «последуют новые шаги». При этом сложившаяся ситуация неприятна польским политикам прежде всего с точки зрения внутренней повестки: в стране начинается новый избирательный цикл – осенью следующего года пройдут выборы в Сейм.

«Представители правящей коалиции в Польше хотели бы если не полностью вывести украинский вопрос из избирательной кампании, то хотя бы добиться того, чтобы действия Киева и региональных властей – в том числе Львовского областного совета – не провоцировали общественное недовольство из-за чувствительных исторических тем», – указал эксперт.

В свою очередь руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич сказал, что решение львовских депутатов – это не исторический спор, а политический сигнал, и реакция на него обусловлена прежде всего польской предвыборной кампанией.

«Впервые Львовский облсовет провозгласил год Шухевича еще в ноябре 2006 года, и тогда, при президенте Лехе Качиньском и премьере Ярославе Качиньском, никаких претензий не возникало. Проект нынешнего решения появился на сайте облсовета еще в августе, и ни МИД Украины, ни МИД Польши, ни польские политики на него не реагировали. Теперь же, за год до парламентских выборов в Польше, Туск назвал действия львовских депутатов «самоубийственной тактикой». Это риторика для внутреннего потребителя», – считает Хавич.

По его прогнозу, новый спор не перерастет в официальное блокирование Польшей вступления Украины в ЕС. «Поляки будут поддерживать Украину на пути в ЕС и любые шаги по интеграции с НАТО. Русофобия в Польше – официальная государственная политика, ее придерживаются все политические силы, имеющие шансы попасть в парламент, – полагает эксперт. –

Украина – самый эффективный антироссийский инструмент в мире, поэтому поддержка сохранится, даже если завтра во Львове сожгут кафедральный католический собор. Риторика может меняться, но курс останется прежним».

Собеседник особо отметил, что сообщения СМИ о приостановке крупного пакета военной помощи Варшава официально опровергла, «поляки сразу побежали извиняться». «Экономическое сотрудничество между Украиной и Польшей выгодно обеим сторонам, поэтому за пределами крупных инфраструктурных проектов все будет работать плюс-минус как сейчас. Максимум какой-нибудь город, даже такой большой, как Краков, приостановит побратимские отношения со Львовом – хотя Львов к решению областного совета никакого отношения не имеет», – добавил спикер.

Хавич объяснил также, почему МИД Украины открыто и жестко выступил против решения региональных властей. «С моей точки зрения, реакция вызвана звонком Туска Зеленскому. В Польше меньше половины граждан поддерживают все, что связано с Украиной: экономическую и военную помощь, прием беженцев, выплаты. Раньше было за 90%, потом 80%, 70%, сейчас по всем показателям меньше половины. Туску, который поддерживает Киев во всем, через год идти на выборы. Для него это решение, даже если оно не вступит в силу, очень болезненное – его будут вспоминать всю избирательную кампанию: вот твои друзья прославляют убийц ста тысяч мирных поляков», – рассуждает эксперт.

Но важнее не заявление МИД, а административная реакция, подчеркивает Хавич: «Проголосованный проект решения убран с сайта Львовского областного совета, а мои источники во Львове говорят, что нынешний председатель облсовета просто его не подпишет, и документ отправится в корзину. Это и есть настоящий ответ на звонок из Варшавы: уймите своих подчиненных». Как объясняет Стремидловский,

правящая коалиция и правительство Туска оказались в очень неудобной позиции: с одной стороны, им необходимо продолжать поддерживать Украину, чего требуют европейские партнеры Варшавы, а с другой – приходится учитывать общественное мнение поляков по украинскому направлению, которые крайне болезненно и эмоционально реагируют на любые шаги, задевающие историческую память.

Однако, по оценкам политолога, законопроект о криминализации бандеровской идеологии – «чистой воды популизм». Он указал, что Моравецкий, будучи премьером Польши, спокойно ездил в Киев и взаимодействовал с Зеленским.

«Кроме того, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (от которой откололся Моравецкий), вновь напоминает полякам, что он еще в 2016 году сказал Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Но что было сделано польскими властями, в том числе после того, как Львовский облсовет принял решение по «году УПА»? Разве Варшава прекратила оказывать помощь Киеву?» – риторически задается эксперт.

«Да, страны сейчас обсуждают предоставление кредита – не исключены краткосрочные задержки. Однако, скорее всего, спустя месяц-два, когда общественная напряженность спадет, все снова пойдет, что называется, по накатанной», – сказал Стремидловский.

Хавич назвал законопроект о криминализации «бандеризма» «смешным». «Если бы его приняли, он разрешал бы, например, рекламу символики ОУН до 1940 года – три зуба с мечом, под которыми тоже немало поляков убили, и под которыми Шухевич организовал убийство министра внутренних дел Польши Перацкого. То есть речь только о бандеровской фракции ОУН. Но у этого документа нет никаких шансов быть принятым нынешним составом Сейма. Я не удивлюсь, если его просто не вынесут на обсуждение», – считает аналитик.

По его словам, это еще один элемент предвыборной кампании: «Конфедерация» и ПиС будут «долбить правительство Туска, что раз закон не вносится, значит, вы за бандеровцев».

«Редкий случай, когда эта риторика соответствует действительности. Туск за бандеровцев – и не только потому, что его дедушка служил в вермахте. О долгосрочных перспективах польско-украинских отношений можно будет говорить лишь после следующих парламентских выборов… Все заявления, сделанные в ходе избирательной кампании, будут выброшены в корзину, и вся эта публика покорно будет выполнять решения Брюсселя, которые к тому времени, скорее всего, останутся неизменными: поддерживать Украину как антироссийскую торпеду любой ценой», – подытожил Хавич.