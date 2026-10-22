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Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
Политолог Стремидловский: Львов наступил на польские «исторические мозоли»
Польская общественность болезненно восприняла решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА*». Этот скандал ставит правительство Польши в непростое положение: Варшава обязана продолжать поддержку Украины, но одновременно вынуждена учитывать острую реакцию граждан на чувствительные исторические темы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.
«Украина вновь болезненно наступает на польские «исторические мозоли». Только в этом году произошло несколько подобных инцидентов. Так, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России). Затем на Украине с почестями перезахоронили останки коллаборационистов и приспешников нацистов», – напомнил политолог-полонист Станислав Стремидловский.
«Сейчас мы наблюдаем третий эпизод – решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА*» – и, вероятно, впереди последуют новые шаги», – добавил собеседник. Эта ситуация неприятна польским политикам прежде всего с точки зрения внутренней повестки: в стране начинается новый избирательный цикл – осенью следующего года пройдут выборы в Сейм.
«Представители правящей коалиции в Польше хотели бы если не полностью вывести украинский вопрос из избирательной кампании, то хотя бы добиться того, чтобы действия Киева и региональных властей – в том числе Львовского областного совета – не провоцировали общественное недовольство из-за чувствительных исторических тем», – указал эксперт.
Как объясняет Стремидловский, правящая коалиция и правительство Дональда Туска оказываются в очень неудобной позиции: с одной стороны, им необходимо продолжать поддерживать Украину, чего требуют европейские партнеры Варшавы, а с другой – приходится учитывать общественное мнение поляков по украинскому направлению, которые крайне болезненно и эмоционально реагируют на любые шаги, задевающие историческую память.
На этом фоне фракция «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого решила сыграть на этих настроениях и выдвинула инициативу о криминализации бандеровской идеологии. Однако, по оценкам политолога, законопроект – «чистой воды популизм». Он указал, что Моравецкий, будучи премьером Польши, спокойно ездил в Киев и взаимодействовал с Зеленским.
«Кроме того, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (от которой откололся Моравецкий), вновь напоминает полякам, что он еще в 2016 году сказал Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Но что было сделано польскими властями, в том числе после того, как Львовский облсовет принял решение по «году УПА»? Разве Варшава прекратила оказывать помощь Киеву?» – риторически задается эксперт.
«Да, страны сейчас обсуждают предоставление кредита – не исключены краткосрочные задержки. Однако, скорее всего, спустя месяц-два, когда общественная напряженность спадет, все снова пойдет, что называется, по накатанной», – заключил Стремидловский.
Ранее в Польше остро восприняли решение Львовского областного совета объявить 2027 год «годом УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС. «Это неумно, это вредит Украине. Нас это, очевидно, каждый раз раздражает», – сказал он.
Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш также подчеркнул, что такой шаг «неприемлем», «не укрепляет взаимное доверие», а только усиливает разногласия между двумя странами. «Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции», – добавил глава минобороны.
В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский включил в список нежелательных на территории республики лиц депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета, автора инициативы об объявлении 2027 года годом УПА. А евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник отметила, что Украина после всей помощи от Варшавы «отдает почести геноцидникам польских граждан». Она призвала перестать терпеть «плевки в лицо» со стороны Киева.
Шеремета счел реакцию Варшавы странной. По его словам, подобные решения на Украине принимали и раньше, а украинцы вправе самостоятельно выбирать национальных героев. Инициатива не была направлена против отношений с Польшей, заверил он. Тем не менее МИД Украины назвал решение Львовского облсовета контрпродуктивным. В ведомстве утверждают, что депутаты не консультировались с центральными органами власти.
Позже в польском внешнеполитическом министерстве заявили, что окружение Владимира Зеленского заверило Варшаву: решение облсовета не будет введено в действие. Однако скандал не исчерпан. В частности, фракция «Развитие плюс» экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм проект закона о криминализации бандеровской идеологии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ