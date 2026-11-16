МИД России счел идею Зеленского об онлайн-выборах уклонением от голосования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рассуждения киевских властей похожи на попытку создать условия для гарантированной победы действующего руководства, передает РИА «Новости».

«Сейчас эти рассуждения Киева похожи на попытку отвертеться от выборов и на стремление создать условия, которые гарантировали бы победу Зеленскому вопреки общемировым стандартам», – сказал Мирошник.

Посол подчеркнул необходимость проведения голосования под надзором независимых наблюдателей с обязательным участием оппозиции. Мирошник добавил, что Киев обязан обеспечить условия для волеизъявления всех граждан, обладающих активным избирательным правом, в том числе находящихся в России, Белоруссии и странах Европы.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы главы государства отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. В октябре президент США Дональд Трамп указал на потребность Украины в новом лидере и неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к мирным договоренностям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об отъезде Владимира Зеленского в Великобританию после слов президента США Дональда Трампа об урегулировании и выборах.

Зеленский ответил на требование Трампа о проведении выборов заявлением о праве украинцев самостоятельно решать вопрос о смене лидера.

Также Мирошник расценил слова Зеленского о готовности к выборам как блеф.