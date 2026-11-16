Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
В МИД назвали идею Зеленского об онлайн-выборах попыткой избежать голосования
МИД России счел идею Зеленского об онлайн-выборах уклонением от голосования
Заявление Владимира Зеленского о возможности проведения президентских выборов на Украине в онлайн-формате выглядит как стремление избежать реального голосования, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Рассуждения киевских властей похожи на попытку создать условия для гарантированной победы действующего руководства, передает РИА «Новости».
«Сейчас эти рассуждения Киева похожи на попытку отвертеться от выборов и на стремление создать условия, которые гарантировали бы победу Зеленскому вопреки общемировым стандартам», – сказал Мирошник.
Посол подчеркнул необходимость проведения голосования под надзором независимых наблюдателей с обязательным участием оппозиции. Мирошник добавил, что Киев обязан обеспечить условия для волеизъявления всех граждан, обладающих активным избирательным правом, в том числе находящихся в России, Белоруссии и странах Европы.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы главы государства отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. В октябре президент США Дональд Трамп указал на потребность Украины в новом лидере и неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к мирным договоренностям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об отъезде Владимира Зеленского в Великобританию после слов президента США Дональда Трампа об урегулировании и выборах.
Зеленский ответил на требование Трампа о проведении выборов заявлением о праве украинцев самостоятельно решать вопрос о смене лидера.
Также Мирошник расценил слова Зеленского о готовности к выборам как блеф.