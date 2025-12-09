Tекст: Ольга Иванова

По мнению дипломата, президент Украины выдвигает заведомо неприемлемые условия для организации голосования, что свидетельствует о его нежелании реально проводить честные выборы, передает ТАСС.

Как отметил Мирошник, если бы Зеленский был настроен на проведение выборов, он бы инициировал их в положенный законом срок более полутора лет назад, а не оставался бы у власти в роли, которую дипломат назвал «узурпатором и нелегитимным предводителем». Он подчеркнул, что глава Украины вновь призывает европейских партнеров обеспечить безопасность на выборах методами, которые Москва считает неприемлемыми – например, за счет присутствия иностранных контингентов в стране.

Дипломат указал, что просьба Зеленского к парламентариям изменить избирательное законодательство может сделать избирательный процесс формальным мероприятием в пользу действующего президента, что, по мнению МИД России, противоречит демократическим принципам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней при создании необходимых условий для выборного процесса.

Президент США Дональд Трамп сказал, что на Украине пришло время проведения президентских выборов.