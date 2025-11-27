  • Новость часаХаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине
    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Депутаты предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия получателя
    Британия временно вывела зарубежные активы «Лукойла» из-под санкций
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    В Молдавии оштрафовали «Яндекс. Такси» за отказ раскрыть данные водителей
    МИД России пригрозил ответом на размещение ракет Японией на Окинаве
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 22:55 • Новости дня

    Спецгруппа иностранных наемников ликвидирована в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    На хатненском направлении в Харьковской области был уничтожен отряд иностранных наемников ВСУ, передает ТАСС.

    По словам источника из российских силовых структур, бойцы подразделения «Шторм» 7-го отдельного мотострелкового полка из Калининграда ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, состоявшую из граждан Колумбии и военнослужащих ВСУ.

    В ходе боя, как уточняется, военнослужащие ВС РФ смогли захватить вооружение, оборудование и военную символику противника. Среди трофеев оказался специальный дробовик Safari HG-105, используемый для борьбы с беспилотниками.

    Ранее российские силы уничтожили диверсионную группу ВСУ между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области. Радиоперехват показал, что в составе группы находились иностранцы.

    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск

    Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в Северск

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине

    Грушко: Россия не видит Европу среди переговорщиков по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    27 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Васюковку в ДНР
    Российские войска освободили Васюковку в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Васюковку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ около Северска, Закотного, Кирово, Бондарного, Берестока, Миньковки, Николаевки, Иванополья, Степановки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, танк, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевую машину РСЗО «Град» и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, израильская радиолокационная станция RADA, станция РЭБ, семь складов боеприпасов, матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Могрицы, Мирополья, Алексеевки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Старицей и Удами.

    При этом противник потерял более 135 военнослужащих

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки Харьковской области, Яровой и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь бронемашин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV, американская 155-мм гаубица М777, десять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Новоалександровки, Сергеевки, Нового Донбасса, Родинского ДНР, Межевой и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного. Были  отражены восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной украинской группировки. В итоге уничтожены до 30 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М-113 и шведская боевая бронемашина Viking.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и пикап.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 465 военнослужащих, танк и девять бронемашин.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Воздвижевки, Малиновки, Доброполья, Гуляйполя Запорожской области и Отрадного Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, самоходную артиллерийскую установку и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Иванополье в ДНР, а также соседнее с Гуляйполем Затишье.

    В минувшие выходные они освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное.

    27 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин: Купянск полностью находится в руках военных России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а сам город находится под контролем российских вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске – прим. ВЗГЛЯД) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», – отметил глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Путин сейчас находится с рабочим визитом в Бишкеке, где проводит встречи на высшем уровне с 25 по 27 ноября.

    Ранее Путин сообщил, что российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией.

    В пятницу последние выжившие бойцы ВСУ признали потерю Красноармейска.

    Напомним, глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

    27 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Марочко сообщил о переходе 90% Волчанска под контроль ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС России перешло 90% его территории, 10% города остаются серой зоной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска заняли основную часть Волчанска, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что освободительные действия привели к тому, что около 90% территории городского поселения перешли под контроль ВС России, тогда как около 10% остаются в так называемой серой зоне, где продолжаются активные боевые действия.

    Марочко сообщил, что российские военные проводят операцию по зачистке города и уничтожают украинские подразделения в его окрестностях.

    Эксперт подчеркнул, что украинские войска в спешке проводят передислокацию своих подразделений по направлению Вильча – Волчанские Хутора, а также активно пытаются укрепить оборонительную линию на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    27 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России и Азовским морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск десять БПЛА сбиты над территорией Курской области, четыре – над Белгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, один – над Ростовской и один – над Рязанской областями, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 16.00 до 20.00 мск российские средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью. Три дрона также уничтожили над Курской областью. Один беспилотник сбили над Крымом.


    27 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    Грушко: Соглашения от Украины должны подписывать легитимные представители

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России считают, что для заключения мирного соглашения на Украине необходим участник с бесспорной легитимностью, чтобы избежать проблем с исполнением договоренностей, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

    При подписании мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине интересы страны должна представлять сторона с бесспорной легитимностью, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, только так можно избежать ситуации, при которой достигнутые договоренности окажутся уязвимыми из-за изменений во внутренней политике Украины.

    Грушко подчеркнул: «Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить».

    Он пояснил, что Москва придает особое значение тому, кто именно от Украины будет участвовать в переговорах, чтобы не возникало сомнений в легитимности этой стороны.

    Таким образом, Россия настаивает, чтобы соглашения были подписаны представителями Украины, чья законность не вызовет вопросов ни у сторон конфликта, ни на международной арене. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивость будущих договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима, однако не считает его легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Зеленский не может подписывать мирное соглашение между Россией и Украиной, так как больше не является президентом.

    Элиты на Украине поднялись против Зеленского, в Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства при поддержке Запада атаковали окружение Зеленского, из-за чего он за один день лишился главных соратников и теперь рискует потерять все.

    27 ноября 2025, 06:21 • Новости дня
    Российский боец на самодельном квадроцикле спас брата-близнеца на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морской пехотинец группировки войск «Центр» вытащил из-под огня своего раненного брата-близнеца, доехав до него на собранном собственными руками квадроцикле, рассказали гвардии матросы Максим и Илья Рыжиковы в видео Минобороны России.

    Морской пехотинец группировки войск «Центр» спас своего брата-близнеца, который был ранен в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. Военнослужащий Илья Рыжиков рассказал, что быстро доехал до брата на самодельном квадроцикле, не надев в спешке даже бронежилет и каску. По его словам, сопровождающий вовремя обнаружил раненых, что позволило вовремя эвакуировать людей.

    Илья уточнил: «Я пер на всю гашетку, прискакал туда. Хорошо, что сопровождающий заметил, что они в гараже, вышли вовремя. Я проехал уже, конечно, он мне по плечу [хлопает], говорит: «Вот они, назад». Я говорю: «Давай, спрыгивай, контроль я сзади включил». Развернулся, ребят забрал». В результате ему удалось эвакуировать около восьми человек.

    Он также поделился деталями о квадроцикле, собранном вместе с братом в гараже. Машина может разгоняться до 200 км/ч, оснащена двигателем от Lada Priora и автоматической коробкой передач от Lada Granta. По словам бойца, техника неоднократно выручала их при эвакуациях, особенно по грязным и труднопроходимым дорогам, благодаря постоянному полному приводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3. Командир батальона ВС России рассказал о бегстве ВСУ в зоне действий морпехов 155-й бригады. Морпехи Балтийского флота дали отпор десанту на учениях «Запад-2025».

    27 ноября 2025, 18:34 • Новости дня
    Захарова допустила хищение Киевом средств на переговоры в Турции

    Захарова: Киев мог украсть и деньги, выделенные на переговоры в Стамбуле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что представители киевского режима могли присвоить средства, выделенные на организацию переговоров в Турции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по внешнеполитическим вопросам не исключила, что члены киевского режима могли украсть часть средств, выделенных на переговорный процесс в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Она выразила благодарность турецкой стороне за инициативу вновь выступить площадкой для урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, несмотря на сложное отношение к представителям Банковой, Россия соглашалась на такие контакты ради людей, решения гуманитарных проблем и продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова отметила, что Киев с самого начала использовал формат переговоров, чтобы выиграть время и укрепить свои позиции.

    Она подчеркнула, что Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз.

    Официальный представитель МИД вновь повторила свой совет «Тикайте, хлопцы!» для всех украинцев, которые подлежат мобилизации.

    27 ноября 2025, 06:58 • Новости дня
    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Штурмовые формирования группировки российских войск «Север» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении и приступили к их штурму.

    «На Харьковском направлении «Северяне» продолжают уверенно продвигаться в Волчанске, а также в прилегающих населенных пунктах и лесных массивах. Российская авиация и артиллерия уничтожают пункты дислокации врага высокоточным оружием. Противник отступает, неся потери», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Российские войска продвинулись в частном секторе Волчанска и в ближайших районах на 350 м, а также начали штурмовать Вильчу и Лиман – на данных участках общее продвижение составило до 300 м. В районе Меловое-Хатнее авиация ВКС России атаковала позиции ВСУ. На Липцовском участке фронта значимых изменений не зарегистрировано.

    На Сумском направлении российская авиация продолжила наносить удары по скоплениям живой силы и по технике ВСУ. Штурмовые группы «Северян» ведут тяжелые бои и продвинулись на 350 м в лесополосах на четырех направлениях. Попытки ВСУ выдвинуть боевые группы в районах Алексеевки и Андреевки были сорваны комплексным огневым поражением.

    По Теткинскому и Глушковскому участкам фронта ситуация осталась без существенных изменений, артиллерия и беспилотники группировки «Север» поражали позиции ВСУ в районах Рыжевки и Павловки.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка российских войск «Север» ведет против вооруженных сил Украины, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    27 ноября 2025, 05:33 • Новости дня
    Вэнс призвал посмотреть на конфликт на Украине для оценки будущих войн

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, оценивая перемены в военных действиях, предложил взглянуть на контртеррористические миссии США и конфликт на Украине.

    «Посмотрите на происходящее в России и на Украине, посмотрите на происходящее в рамках некоторых наших контртеррористических миссий, подумайте, что могло бы произойти в будущем в ходе следующего военного конфликта», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    По его словам, будущая война будет сильно отличаться от прежних. Сейчас применяются беспилотники, проводятся «кибервойны», а «спутники так же важны для военных, как винтовка, танк или самолет 20-30 лет назад», сказал он.

    Вэнс добавил, что армия США по-прежнему располагает большим количеством танков и винтовок, но для сохранения лидерства необходимы новые технологии и подготовка специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают в кратчайшие сроки обогнать Китай по объемам производства беспилотников. Армия Соединенных Штатов в течение ближайших двух-трех лет намерена приобрести минимум один млн беспилотников.

    27 ноября 2025, 06:48 • Новости дня
    Сальдо рассказал о заказных обстрелах ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заказу украинских бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области, рассказал губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины выполняют заказы украинских бизнесменов, атакуя коммерческие объекты конкурентов на правобережье Днепра, передает ТАСС. Сальдо отметил: «Командирам отдельных подразделений ВСУ, расположенных на правобережье Днепра в Херсонской области, уже недостаточно мародерства и откровенного грабежа гуманитарных поставок. В своем стремлении обогатиться эти так называемые офицеры начали принимать заявки на уничтожение коммерческих объектов – так украинские бизнесмены расчищают для себя пространство от конкурентов». По его словам, такие удары подаются киевским режимом как атаки с российской стороны.

    Сальдо подчеркнул, что после освобождения правобережной части Херсонской области аналогичные удары станут предметом расследования, а все виновные военные понесут наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки украинских сил на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо заявил, что действия ВСУ по высадке на Тендровской косе были бессмысленными. ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.

    27 ноября 2025, 12:46 • Новости дня
    ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пункту спутниковой связи и объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по складам и пунктам управления беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 263 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 114 беспилотников, 638 ЗРК, 26 294 танка и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 814 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ. За день до этого ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. А ранее поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

    27 ноября 2025, 02:38 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одесской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли недалеко от Черноморска в Одесской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    «Взрывы слышно под Одессой, близ Черноморска», – приводит РИА «Новости» текст сообщений украинских СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Кроме того, днем ранее взрывы произошли в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и в Херсоне, который тоже находится под контролем ВСУ.

    Правительство поддержало отмену виз между Россией и Саудовской Аравией
    На «Москвиче» собрали первый электромобиль «Атом»
    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США
    Италия выдала Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    В Петербурге решили открыть площадь Зенита
    Избежавший теракта 11 сентября экс-сотрудник ВТЦ погиб после нападения подростков
    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые затруднились объяснить антихвост

