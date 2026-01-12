Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.5 комментариев
Вступил в силу приговор в отношении белгородской экс-чиновницы Шинкарук
Бывшая чиновница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук (внесена в список террористов и экстремистов в России) окончательно получила 21 год колонии и штраф 1,5 млн рублей за содействие террористической деятельности.
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор бывшей сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук, осужденной за содействие террористической деятельности, передает ТАСС. Как уточнил один из участников процесса, приговор теперь вступил в законную силу.
«Суд во Власихе признал приговор в отношении Шинкарук законным, отклонив апелляционные жалобы осужденных и их защитников. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – сообщил собеседник агентства.
В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Шинкарук к 21 году колонии общего режима, штрафу в 1,5 млн рублей и ограничению свободы почти на два года. Ее сообщнику Александру Холодкову назначили аналогичный срок, а также такой же штраф. Однако первые пять лет Холодков будет отбывать в тюрьме, а затем – в колонии строгого режима.
Викторию Шинкарук и Александра Холодкова обвиняют в организации теракта в интересах кураторов с Украины. Виктория Шинкарук включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.