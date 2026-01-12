Вступил в силу приговор в отношении белгородской экс-чиновницы Шинкарук

Tекст: Елизавета Шишкова

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор бывшей сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук, осужденной за содействие террористической деятельности, передает ТАСС. Как уточнил один из участников процесса, приговор теперь вступил в законную силу.

«Суд во Власихе признал приговор в отношении Шинкарук законным, отклонив апелляционные жалобы осужденных и их защитников. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – сообщил собеседник агентства.

В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Шинкарук к 21 году колонии общего режима, штрафу в 1,5 млн рублей и ограничению свободы почти на два года. Ее сообщнику Александру Холодкову назначили аналогичный срок, а также такой же штраф. Однако первые пять лет Холодков будет отбывать в тюрьме, а затем – в колонии строгого режима.

Викторию Шинкарук и Александра Холодкова обвиняют в организации теракта в интересах кураторов с Украины. Виктория Шинкарук включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.