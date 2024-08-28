Чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины

По данным правоохранительных органов, они передавали около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники, передает ТАСС.

Следствию стало известно, что Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и поместила деньги в тайник.

«Ее сообщник Александр Холодков помогал ей, перемещая взрывчатые устройства и передавая денежные средства на сумму свыше 400 тыс. рублей», – добавили в ведомстве.

По версии следствия, эти деньги предназначались для неустановленных участников преступного сообщества с целью осуществления теракта. Для общения с кураторами с Украины обвиняемые использовали мессенджеры Signal и Telegram.

Шинкарук и Холодков обвиняются по нескольким статьям, включая «Незаконный оборот взрывчатых веществ», «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой», «Участие в террористическом сообществе», а также по статьям, связанным с приготовлением к террористическому акту. Уголовное дело рассматривается во Втором Западном окружном военном суде.

Ранее в Ингушетии задержали террористов, планировавших атаковать церковь по сценарию событий в Дагестане.





