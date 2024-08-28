Глава Ингушетии: Террористы планировали атаковать церковь по сценарию событий в Дагестане

Глава Ингушетии Калиматов: Террористы планировали атаковать церковь по сценарию событий в Дагестане

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержаны шесть членов международной террористической организации, они планировали напасть на правоохранителей и православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже по сценарию нападения в Дагестане, сообщил Калиматов, передает ТАСС.

По его мнению, причиной подготовки нападения стало отсутствие «правильного религиозного образования», благодаря этому молодые люди легко поддаются вербовке.

Участников «фактически зомбируют», они готовы идти против родителей, семьи, закона, готовы убивать мирных граждан.

«Продолжаются попытки дестабилизировать обстановку в России, и Северный Кавказ они считают самым уязвимым местом для достижения своих целей», – подчеркнул Калиматов.

Ранее в среду ФСБ задержала в Ингушетии шестерых подозреваемых в подготовке нападения на правоохранителей и православную церковь.

В июне в Дагестане вооруженные боевики атаковали два православных храма, две синагоги и пост ДПС, погибли 22 человека. Преступной группой руководил сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Магомед Омаров заключен под стражу.