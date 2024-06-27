Сын экс-главы района Омарова оказался лидером банды боевиков в Дагестане

Tекст: Максим Попов

Как отмечается в пресс-релизе об аресте сообщника боевиков, он присоединился к группе, созданной Османом Омаровым. После этого участники преступной группы, объединенные общими мотивами, начали готовиться к совершению терактов на территории республики, передает РИА «Новости».

Для непосредственного участия в совершении преступлений Омаров требовал от соучастников признать его единоличным лидером банды и дать ему присягу, говорится в релизе.



Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Были возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате этой атаки погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения.



