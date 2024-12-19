Белгородскую экс-чиновницу приговорили к 21 году колонии за терроризм

Суд приговорил экс-сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году колонии за содействие терроризму

Tекст: Евгения Караваева

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук, передает ТАСС.

Женщину признали виновной в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. «Признать виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год со штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на один год и восемь месяцев», – сказали в суде.

Сообщника преступницы Холодкова суд приговорил к 21 году заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, также в Белгородской области житель приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.