Белгородец получил 20 лет за шпионаж и подготовку диверсии против России

Белгородец получил 20 лет за помощь СБУ и планирование подрыва российской техники

Tекст: Евгения Караваева

Суд Белгородской области приговорил уроженца Украины к 20 годам лишения свободы за попытку совершить диверсию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что 19 декабря 2023 года 26-летний житель Прохоровского района по собственной инициативе связался с дежурной службой СБУ. Разговор с ним продолжил сотрудник УФСБ, выдававший себя за представителя спецслужбы Украины. Злоумышленник передал данные о расположении российских ПВО и заявил о намерении уничтожить комплекс «Панцирь», попросив для этого гранатомет.

Российские силовики подготовили муляж реактивной штурмовой гранаты. После изъятия муляжа из тайника в лесу преступника задержали. Против него возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке к диверсии.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Государственной думы поддержал ужесточение наказания за государственную измену и сотрудничество против России, а суд в Курске приговорил жителя Железногорска к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте, включая поджог в филиале благотворительной организации.