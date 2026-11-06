При атаке дронов ВСУ на Мелитополь пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь прошлой ночью пострадали мужчина 1954 года рождения и две женщины – 1954 и 1981 годов рождения», – написал губернатор в Max.

Кроме того, в селе Любимовка Михайловского муниципального округа при атаке пострадал мужчина 1976 года рождения. Также атакам подверглись Токмакский, Приморский, Черниговский муниципальные округа.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, оперативные службы работают в усиленном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мирная жительница получила тяжелые ранения в результате обстрела Каменско-Днепровского округа Запорожской области со стороны ВСУ.

Несколькими днями ранее украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю, в результате чего пострадали люди, в том числе дети.

В начале октября здание территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Запорожской области получило повреждения в результате артиллерийского обстрела.