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При атаке дронов ВСУ на Мелитополь пострадали три человека
В результате атаки украинских беспилотников на Мелитополь Запорожской области минувшей ночью пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь прошлой ночью пострадали мужчина 1954 года рождения и две женщины – 1954 и 1981 годов рождения», – написал губернатор в Max.
Кроме того, в селе Любимовка Михайловского муниципального округа при атаке пострадал мужчина 1976 года рождения. Также атакам подверглись Токмакский, Приморский, Черниговский муниципальные округа.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, оперативные службы работают в усиленном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мирная жительница получила тяжелые ранения в результате обстрела Каменско-Днепровского округа Запорожской области со стороны ВСУ.
Несколькими днями ранее украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю, в результате чего пострадали люди, в том числе дети.
В начале октября здание территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Запорожской области получило повреждения в результате артиллерийского обстрела.