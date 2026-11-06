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В Кремле объяснили отсутствие информации об итогах встречи Трампа и Дмитриева
Песков сообщил об отсутствии у Кремля данных о встрече Трампа и Дмитриева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает информацией об итогах встречи американского лидера Дональда Трампа со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.
Информация о результатах встречи президента США Дональда Трампа со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Москву еще не поступила, передает РИА «Новости».
«Нет, он пока еще не вернулся, поэтому мы пока еще не располагаем информацией», – заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу рассказать о результатах встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о позитивной оценке Кремлем встречи первой леди США Мелании Трамп с российскими представителями в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
В четверг Кремль объявил о решении визовых вопросов для участия российских делегатов в мероприятии.