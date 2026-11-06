В Кремле объяснили отсутствие информации об итогах встречи Трампа и Дмитриева

Песков сообщил об отсутствии у Кремля данных о встрече Трампа и Дмитриева

Tекст: Елизавета Шишкова

Информация о результатах встречи президента США Дональда Трампа со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Москву еще не поступила, передает РИА «Новости».

«Нет, он пока еще не вернулся, поэтому мы пока еще не располагаем информацией», – заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу рассказать о результатах встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о позитивной оценке Кремлем встречи первой леди США Мелании Трамп с российскими представителями в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

В четверг Кремль объявил о решении визовых вопросов для участия российских делегатов в мероприятии.