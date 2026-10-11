Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США

Аналитик Бокман: Первая партия российского дизельного топлива следует в США

Tекст: Игорь Иножарский

Танкер с российским дизелем отправился в Соединенные Штаты, сообщил морской аналитик Мишель Визе Бокман в X со ссылкой на данные Windward.

«Ну что ж, это было быстро. Windward уже отслеживает то, что выглядит как первый российский груз дизельного топлива, следующий к восточному побережью США, с ожидаемым прибытием через 48-72 часа», – написал он.

Бокман добавил, что судно вышло из Петербурга в конце сентября и до воскресенья скрывало пункт назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. В тот же день переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки американского президента Дональда Трампа с Россией. Позже сенатор Алексей Пушков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада.