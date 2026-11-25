Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Госдеп США одобрил продажу Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16
Госдеп одобрил обслуживание переданных Украине F-16 на 621,9 млн долларов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине услуг и оборудования для технического обслуживания истребителей F-16 на общую сумму 621,9 млн долларов за счет средств европейских партнеров.
Государственный департамент США решил одобрить возможную продажу правительству Украины по линии межправительственных военных продаж услуг по поддержанию эксплуатации самолетов F-16 и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 621,9 млн долларов, передает РИА «Новости».
Оплата оборудования и услуг будет произведена без привлечения американских бюджетных средств, а за счет совместной многонациональной программы JUMPSTART, финансируемой Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией.
В пакет вошли специализированные пиротехнические устройства, лабораторное оборудование и транспортная поддержка, которые дополнят ранее согласованный контракт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Украины начали переговоры с европейскими странами о закупке десятков тысяч снарядов для истребителей F-16.
В начале месяца Госдепартамент США одобрил продажу правительству Украины средств модернизации систем противовоздушной обороны на 2,68 млрд долларов.
В мае американская сторона санкционировала сделку по поставке Украине запчастей для обслуживания ЗРК HAWK на сумму свыше 100 млн долларов.