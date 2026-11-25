Госдеп одобрил обслуживание переданных Украине F-16 на 621,9 млн долларов

Tекст: Вера Басилая

Государственный департамент США решил одобрить возможную продажу правительству Украины по линии межправительственных военных продаж услуг по поддержанию эксплуатации самолетов F-16 и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 621,9 млн долларов, передает РИА «Новости».

Оплата оборудования и услуг будет произведена без привлечения американских бюджетных средств, а за счет совместной многонациональной программы JUMPSTART, финансируемой Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией.

В пакет вошли специализированные пиротехнические устройства, лабораторное оборудование и транспортная поддержка, которые дополнят ранее согласованный контракт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Украины начали переговоры с европейскими странами о закупке десятков тысяч снарядов для истребителей F-16.

В начале месяца Госдепартамент США одобрил продажу правительству Украины средств модернизации систем противовоздушной обороны на 2,68 млрд долларов.

В мае американская сторона санкционировала сделку по поставке Украине запчастей для обслуживания ЗРК HAWK на сумму свыше 100 млн долларов.