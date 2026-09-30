Bloomberg: Украина договаривается о покупке десятков тысяч снарядов для F-16

Tекст: Мария Иванова

Киев планирует приобрести боеприпасы калибра 20 мм, которые используются для стрельбы из орудий истребителей. Эти снаряды имеются в наличии у многих стран, но Украине они требуются в огромных количествах, пишет Bloomberg.

Конкретные страны и компании, с которыми ведутся переговоры, не называются, отмечает ТАСС.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что вооруженные силы страны практически исчерпали запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16.

В силовых структурах России отметили, что Киев потерял значительное количество таких самолетов при попытках перехвата российских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минобороны Нидерландов сообщило о поставке Украине боеприпасов для F-16.

В сентябре украинские пилоты этих истребителей остались без ракет.

В марте также сообщалось, что украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок.