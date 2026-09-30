Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.0 комментариев
Украина попыталась закупить десятки тысяч снарядов для F-16
Bloomberg: Украина договаривается о покупке десятков тысяч снарядов для F-16
Власти Украины ведут переговоры с европейскими странами и производителями вооружений о закупке десятков тысяч снарядов для истребителей F-16.
Киев планирует приобрести боеприпасы калибра 20 мм, которые используются для стрельбы из орудий истребителей. Эти снаряды имеются в наличии у многих стран, но Украине они требуются в огромных количествах, пишет Bloomberg.
Конкретные страны и компании, с которыми ведутся переговоры, не называются, отмечает ТАСС.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что вооруженные силы страны практически исчерпали запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16.
В силовых структурах России отметили, что Киев потерял значительное количество таких самолетов при попытках перехвата российских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минобороны Нидерландов сообщило о поставке Украине боеприпасов для F-16.
В сентябре украинские пилоты этих истребителей остались без ракет.
В марте также сообщалось, что украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок.