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Американский миллиардер установил рекорд пожертвованием Карнеги-Меллону
Миллиардер Гриффин установил рекорд пожертвованием Карнеги-Меллону
Глава инвестиционной компании Citadel Кеннет Гриффин перечислил Университету Карнеги-Меллона 3 млрд долларов, что стало крупнейшим разовым пожертвованием в истории американского высшего образования.
Американский бизнесмен Кеннет Гриффин пожертвовал Университету Карнеги-Меллона в Пенсильвании рекордные 3 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.
Ранее крупнейшим благотворительным взносом в американский вуз считалось пожертвование основателя Nike Фила Найта: в начале сентября он выделил Орегонскому университету 1 млрд долларов.
По данным издания, итоговому соглашению предшествовали более двух лет закрытых переговоров и планирования. В публикации подчеркивается: «Крупнейшее разовое пожертвование в истории высшего образования США в 3 млрд долларов получит Университет Карнеги-Меллона. Хотя университет находится в Питтсбурге, пожертвование Кеннета Гриффина в основном пойдет на развитие кампуса в Майами».
Большая часть средств будет направлена на новый кампус, который планируют открыть в 2028 году.
Ожидается, что кампус в Майами в перспективе сможет принять более 3,5 тыс. студентов. Оставшуюся часть пожертвования направят на развитие факультета компьютерных наук и так называемые приоритетные нужды университета.
Хотя Кеннет Гриффин является выпускником Гарварда, он, по данным газеты, отметил амбиции Университета Карнеги-Меллона и его достижения в сфере компьютерных наук и искусственного интеллекта.
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