The New York Times раскрыла личность миллиардера – спонсора Пентагона

New York Times выяснила имя пожертвовавшего 130 млн долларов Пентагону спонсора

Tекст: Мария Иванова

Анонимным спонсором, перечислившим 130 млн долларов на выплаты зарплат американским военным во время шатдауна, стал миллиардер-отшельник Тимоти Меллон, выяснила газета The New York Times.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о поступлении крупного чека на нужды военных, но отказывался раскрывать имя мецената, ссылаясь на его просьбу о сохранении конфиденциальности, сообщает ТАСС.

В то же время Трамп отметил, что спонсор – «патриот и друг». По данным The New York Times, Меллон уже не впервые поддерживает республиканцев: ранее он пожертвовал 50 млн долларов суперкомитету, поддерживавшему избирательную кампанию Трампа.

Тимоти Меллон – известный банкир и железнодорожный магнат. Газета уточняет, что свою жизнь он предпочитает вести вдали от общественного внимания, большую часть времени проводя в штате Вайоминг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим.

Ранее на этой неделе Сенат США в 12-й раз не принял законопроект о финансировании правительства

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.