The New York Times раскрыла личность миллиардера – спонсора Пентагона

Имя миллиардера, пожертвовавшего 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, назвала газета The New York Times – им оказался банкир Тимоти Меллон.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о поступлении крупного чека на нужды военных, но отказывался раскрывать имя мецената, ссылаясь на его просьбу о сохранении конфиденциальности, сообщает ТАСС.
В то же время Трамп отметил, что спонсор – «патриот и друг». По данным The New York Times, Меллон уже не впервые поддерживает республиканцев: ранее он пожертвовал 50 млн долларов суперкомитету, поддерживавшему избирательную кампанию Трампа.
Тимоти Меллон – известный банкир и железнодорожный магнат. Газета уточняет, что свою жизнь он предпочитает вести вдали от общественного внимания, большую часть времени проводя в штате Вайоминг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим.
Ранее на этой неделе Сенат США в 12-й раз не принял законопроект о финансировании правительства
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.