    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Путин загоняет Запад в глухую оборону
    Верховный суд разрешил штрафовать несколько раз за превышение скорости
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске
    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США
    Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности отправиться на СВО
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    23 октября 2025, 02:30 • Новости дня

    Сенат в 12-й раз не принял законопроект о финансировании правительства США

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду Сенат не смог продвинуть принятый Палатой представителей законопроект о финансировании, который мог бы положит конец приостановке работы правительства.

    Шатдаун в США продолжается, так как 12-я попытка республиканцев провести в Сенат законопроект по финансированию правительства не увенчалась успехом даже после грандиозной речи сенатора-демократа Джеффа Меркли из Орегона, который выступал в течение 22 часов и 37 минут, передает CBS News.

    В своем обращении, которое началось во вторник вечером, он выступил против того, что охарактеризовал как «авторитаризм» президента Дональда Трампа.

    Сенат проголосовал 54 голосами против 46, не набрав 60 голосов, необходимых для продвижения законопроекта вперед.

    Приостановка финансирования правительства США на 22 дня стала вторым по продолжительности перерывом в его финансировании и работе в современной истории, уступив только 35-дневному перерыву в финансировании в конце 2018 и начале 2019 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона направить все доступные средства на выплату зарплат военным. В семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства.

    Днем ранее Сенат Конгресса США уже в 11-й раз за последние недели не поддержала республиканский законопроект о выделении средств на работу правительства.

    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    20 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора между двумя странами.

    По его словам, Вашингтон рассматривает возможность новых ограничительных мер в ответ на угрозы Пекина по экспорту редкоземельных элементов, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что Китай «не сможет обеспечить обслуживание своих самолетов без американских комплектующих, особенно для машин производства Boeing». «Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.

    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    22 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана

    Американист Дробницкий: Провал дела экс-главы ЦРУ Бреннана обрушит популярность Трампа

    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У расследования против экс-главы ЦРУ Джона Бреннана почти нет перспектив из-за неготовности Минюста идти против разведсообщества и глубинного государства. Провал этого дела еще больше обрушит рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа в среде его сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США обвинили Бреннана по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы.

    «Главе Белого дома Дональду Трампу на фоне неубедительных внешнеполитических шагов нужна громкая внутренняя победа над демократами и так называемым глубинным государством. Для этого его администрация вытащила «из ящика» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которое уже на всех уровнях признали почти полностью притянутым за уши и начали забывать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В разное время по этому делу под наибольшим прессингом находились экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Теперь в этот список республиканцы хотят добавить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана», – продолжил собеседник.

    «Но, по моему убеждению, у дела против Бреннана почти нет перспектив. Во-первых, из-за недостаточной, на мой взгляд, квалификации будущих исполнителей расследования – команды трамповских лоялистов под руководством прокурора по Восточному округу Вирджинии Линдси Халлиган. Во-вторых, предыдущие инициативы Белого дома по делу о «вмешательстве» Минюст так и не смог воплотить в жизнь», – напомнил спикер.

    «В-третьих, уже стало ясно, что Трамп в целом не готов «топтать» глубинное государство и расшатывать устои бюрократии в США. Таким образом, скорее всего, Белый дом добьется максимум условного приговора в отношении Болтона по обвинению в препятствовании расследованию о «вмешательстве». Американское разведывательное сообщество поспособствует выведению из дела «своих» участников, в том числе Бреннана», – спрогнозировал аналитик.

    «Но, к сожалению для нынешней администрации, провал расследования не пройдет бесследно, а еще больше обрушит популярность Трампа в среде его ядерных сторонников – движения MAGA («Make America Great Again»). Сейчас там растет раздражение главой Белого дома. Думаю, произошедшее упрочит уверенность республиканцев в необходимости поисков нового лидера», – резюмировал политолог.

    Ранее республиканцы судебного комитета Палаты представителей США передали в министерство юстиции материалы по обвинению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в даче ложных показаний в 2023 году перед судебным комитетом Конгресса о расследовании якобы наличия связей Дональда Трампа с Россией.

    По словам председателя комитета Джима Джордана, данные, недавно рассекреченные управлением директора национальной разведки, указывают: Бреннан заявлял, что работа ЦРУ по расследованию якобы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года «не была связана с досье Стила».

    Досье Стила – отчеты, составленные бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом, в которых утверждалось о якобы наличии связи между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем. Как отметил Джордан, эти «бездоказательные обвинения были оплачены предвыборным штабом Хиллари Клинтон».

    В итоге в письме генеральному прокурору Пэм Бонди Джордан потребовал начать уголовное расследование против Бреннана по обвинению во «множестве умышленно и намеренно ложных заявлений, которые противоречат данным, собранным постоянным комитетом Палаты представителей по разведке (HPSCI) и ЦРУ», сообщается на сайте судебного комитета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает расследований против лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», а также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Он также указывал, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы. Трамп подчеркивал, что публикация поможет выявить «мошенничество демократов». По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

    В свою очередь директор национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.


    21 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    20 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал соглашения по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предупредил о «тяжелых последствиях для многих сторон» в случае неудачи мирных переговоров по Украине.

    Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что США пытаются достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто – это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», – подчеркнул он.

    Он не уточнил, кого именно затронут возможные последствия провала переговоров.

    Трамп не назвал конкретных стран или организаций, которые, по его словам, могут столкнуться с негативными последствиями, если соглашение не будет достигнуто.

    Ранее Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    22 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    США объявили о скором «существенном усилении санкций» в отношении России
    США объявили о скором «существенном усилении санкций» в отношении России
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    США планируют объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы собираемся либо объявить после закрытия торгов сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», – приводит слова Бессента в Белом доме Bloomberg.

    Министр финансов не уточнил, что повлекло за собой новые меры. Это заявление было сделано после того, как Белый дом отказался от планов в отношении встречи президентов России и США в ближайшем будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России. Президент России Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Власти Венгрии 22 октября сообщали, что продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште, но Трамп, в свою очередь, заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    21 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    @ Pou/ROPI/Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит, пишет газета Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Украина не должна ожидать поставок дальнобойных ракет Tomahawk (Томагавк) в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации издания подчеркивается, что Трамп прямо заявил Зеленскому: «Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk на Украину.

    Российская сторона учитывает заявления США по поставкам этих ракет и использует их в своей работе.

    После продолжительного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления на США по вопросу о ракетах Tomahawk.

    21 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Экс-премьер Украины Азаров рассказал о планах США по устранению Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер Украины Николай Азаров допустил, что США могут реализовать радикальные сценарии по устранению Владимира Зеленского, если подтвердятся утечки о его встрече с Дональдом Трампом.

    Радикальные меры по устранению Владимира Зеленского могут быть приняты Соединенными Штатами, если подтвердятся данные об обстоятельствах встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС. По его словам, если утечки о деталях переговоров окажутся правдой и позиция Трампа не изменится, американская сторона может реализовать соответствующие планы.

    Азаров подчеркнул: «Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть».

    Он напомнил, что подобная схема уже использовалась в 2010–2014 годах в отношении президента Виктора Януковича. По словам Азарова, американцы активно взаимодействуют с депутатами Верховной рады, используя угрозы, подкуп и давление, чтобы влиять на принятие решений. Он отметил, что при соответствующей команде события могут развиваться по сценарию государственного переворота, как это было в 2014 году.

    Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в Вашингтоне. На переговорах Зеленский не смог добиться согласия США на поставку ракет Tomahawk, заключение новых сделок по дронам и закупке вооружений. Также, как подтвердил сам Зеленский, обсуждался вопрос вывода украинских сил из Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность в возможности достижения положительных итогов на предстоящем российско-американском саммите в Будапеште. Николай Азаров также считал, что руководство на Украине страдает из-за того, что Владимир Зеленский якобы принимает решения под действием препаратов.

    20 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским поднимал вопрос гарантий безопасности России, что вызвало удивление у украинской делегации, пишет Reuters.

    Трамп во время переговоров с Зеленским обсуждал возможность предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на два источника, знакомых с ходом беседы.

    Украинская делегация, по информации источников, была неприятно удивлена такими предложениями американской стороны. По словам третьего собеседника агентства, Трамп озвучил идею гарантий для обеих сторон после заявления Зеленского о том, что Украина не готова добровольно передавать свои территории.

    В материале отмечается, что встреча завершилась предложением Трампа о заключении «сделки» на текущей линии демаркации. Президент США также намекнул, что без компромисса Украину ждет «замерзание и разрушение». Один из наиболее активных сторонников «обмена» территориями между Киевом и Москвой, по данным Reuters, – спецпосланник Стив Уиткофф.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.

    Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Трампом отчитался перед евроспонсорами о результатах встречи.

