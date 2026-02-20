Верховный суд отобрал у Трампа внешнеполитическую дубину

Трампа лишили возможности давить на союзников России огромными тарифами

Tекст: Евгений Поздняков,

Андрей Резчиков

Большинство пошлин администрации Дональда Трампа признаны незаконными. Такое решение вынес Верховный суд США. В частности, судьи раскритиковали попытку главы Белого дома вводить тарифы на основании закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA).

Данная норма была принята в 1977 году. По мнению Верховного суда, она уполномочивает президента «регулировать, направлять и принуждать, аннулировать, предотвращать или запрещать импорт или экспорт», однако в тексте закона отсутствует какое-либо упоминание тарифов или пошлин.

Решение поддержали шестеро из девяти членов суда. Примечательно, что Трамп еще в первый срок пытался «перекроить» суд под себя: его усилиями в состав органа вошли консерваторы Бретт Кавано, Эми Кони Барретт и Нил Горсач. Однако «особое мнение» (фактически голос против) среди них выразил лишь Кавано. Компанию ему составили двое других республиканцев – Сэмюэль Алито и Кларенс Томас.

Как сообщает CNN, Трамп уже отреагировал на позицию суда. Во время завтрака он назвал действия Верховного суда «позором». Тем не менее не все тарифы, введенные за время второго президентства Трампа, оказались под угрозой. Впервые IEEPA применили в феврале 2025 года для повышения налогов на товары из Китая, Мексики и Канады. Позже, начиная с апреля, Трамп ввел пошлины от 10 до 50% в отношении почти всех стран мира.

Без изменений останутся тарифы на сталь, алюминий, пиломатериалы и автомобили – они вводились в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли от 1962 года. Несмотря на это, решение суда может стать серьезным ударом по главе Белого дома. Как сообщает USA Today, признание пошлин незаконными способно обойтись Вашингтону в 150 млрд долларов.

Дэн Энтони, исполнительный директор правозащитной группы We Pay the Tariffs, заявил, что малые предприятия брали кредиты, замораживали найм и отменяли планы расширения, чтобы справиться с тарифами. Теперь частные фирмы намерены добиваться возврата недополученных средств.

Некоторые компании – например, Costco Wholesale, Revlon и Goodyear Tires – давно подали иски в международный торговый суд США. Постановление Верховного суда может стать основанием для удовлетворения их претензий. Биржевой рынок отреагировал на новость ростом: индекс S&P 500 вырос на 0,45%, Dow Jones – на 0,07%, Nasdaq – на 0,42%.

Вердикт способен отразиться и на внешней политике Вашингтона.

В частности, «энергетическая блокада» Кубы во многом строилась на опасениях Мексики столкнуться с колоссальными пошлинами из-за поставок топлива на Остров Свободы. Теперь эта тактика под вопросом.

«Это знаковое решение, однако оно было ожидаемым. Мы уже видели, как проходили недавние слушания по этому делу – большинство судей довольно скептически относились к аргументам Белого дома и юристов Трампа, полагая, что у американского президента нет конституционной возможности вводить такое количество тарифов в единоличном порядке без одобрения Конгресса», – отметил американист Малек Дудаков.

Политолог напомнил, что Трамп пользовался объявленным им режимом чрезвычайной ситуации в торговой сфере, «но судьи признали это неконституционным». «С точки зрения буквы закона – это верное решение, потому что в американской Конституции черным по белому говорится: вопросы торговли находятся в ведении Конгресса, а не президента», – пояснил он. По словам эксперта,

пока неясно, придется ли Трампу возвращать заработанные на тарифах 300 млрд долларов.

«Это будет серьезная потеря для американского бюджета. Но у президента, надо отметить, сохраняется право вводить ограниченные по размеру и времени действия тарифы альтернативными методами», – добавил спикер.

По мнению Дудакова, решение суда стало для Трампа «большой катастрофой, потому что это резко ослабляет переговорную позицию Белого дома с остальным миром». «Кому сейчас будет выгодно договариваться о чем-либо с американцами, если завтра все эти тарифы отменятся и можно будет не заключать новых торговых сделок?» – подчеркнул он.

Что касается противостояния Трампа с Верховным судом, то, по оценке политолога, «это вряд ли на что-то повлияет». «Большинство судей ВС – республиканцы, именующие себя "ориджиналистами". Они выступают за буквальную трактовку американской Конституции. Конечно, в будущем Трамп может назначить кого-то еще из судей, но на это уйдет время, и это может произойти уже на излете его второго срока», – заключил Дудаков.

«Верховный суд США фактически объявил тарифную политику Трампа незаконной,

встав на защиту институтов. Администрация президента, видимо, не смогла предоставить убедительных доказательств наличия чрезвычайной ситуации, требующей немедленных действий. А раз острой необходимости нет – это прерогатива Конгресса. Следовательно, действия Трампа выходят за рамки закона», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

Собеседник назвал это очень чувствительным ударом для Белого дома, особенно с учетом того, что решение вынесли консервативные судьи. «Примечательно, что даже супербольшинство в Верховном суде, которое Трамп обеспечил себе за два срока, постепенно отворачивается от него. Мы видели это и раньше по ряду других решений. Судьи, включая его последних назначенцев, которых он с боем проталкивал через Сенат, встали на защиту институциональных привилегий, а не личности президента», – отметил Дробницкий.

По его словам, Трамп не сделал ничего, чтобы силовым образом продавить свою повестку, и не стал действовать как авторитарный правитель. «В итоге все вернулось в стандартное русло: Конгресс (включая республиканцев) и Верховный суд просто защищают свои полномочия, понимая: если они не будут держаться вместе, их могут просто снести», – рассуждает эксперт. По мнению Дудакова,

решение судей может в позитивном ключе повлиять на ситуацию вокруг Кубы.

«Трамп тоже использовал режим ЧС, чтобы угрожать тарифами Мексике и Венесуэле. Если давление ослабнет, поставки топлива на Кубу возобновятся», – прогнозирует американист.

Также проще будет договариваться с США Индии и Китаю – новые тарифы, если их и введет Трамп, будут меньше по размеру и срокам. По мнению эксперта, это играет на руку и России. Кроме того, произошедшее усиливает переговорную позицию Москвы в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Конгресс настроен резко против того, чтобы согласовывать тарифы Трампа, учитывая их непопулярность в американском обществе. Все это захлебнется в привычном бюрократическом и политическом аду Вашингтона, что для других стран станет серьезным преимуществом в любых переговорах с США», – пояснил Дудаков.

Американской ехидне вырвали жало – больше кусаться она не может,

констатирует политолог Дмитрий Бавырин. «США утратили эффективное оружие в виде тарифов, которое, впрочем, против России они и не направляли – значимой торговли с Вашингтоном Москва на сегодняшний день не ведет», – уточняет он.

«Тем не менее пошлины использовались как дубинка, бьющая по нашим союзникам. Самый яркий пример – Индия, которую Штаты вынуждали отказаться от закупок российской нефти, угрожая в случае несговорчивости ввести колоссальные тарифы на ее продукцию», – напоминает собеседник.

«Соответственно, решение Верховного суда затрагивает интересы энергетического сектора России. Кроме того, судьи косвенно могут сыграть на спасение Кубы – топливный кризис там был вызван страхом Мексики нарваться на американские ограничения. Большой американский империалист обнаружил, что стоит перед миром с пулеметом, в котором не оказалось патронов», – иронизирует эксперт.

«Трамп будет яростно пересматривать внешнюю политику. Вашингтон наверняка попытается дать своим пошлинам иное обоснование. Но это очень мощный удар по Белому дому в преддверии парламентских выборов», – заключил Бавырин.